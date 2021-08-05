В Бангладеш свадебная церемония попала в грозу, в результате которой в группу людей попали несколько молний, а более 15 человек погибли.
Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел 4 августа в городе Шибгандж на западе страны. Группа людей, в том числе жених, выходили из лодки и направлялись к дому невесты, когда началась гроза.
Читайте также15-летняя девочка погибла от удара молнии во время купанияОни хотели укрыться, но в них попало несколько молний. В результате 17 человек погибли, а 14, в том числе молодой, пострадали.
Стоит отметить, что с июня по сентябрь в Бангладеш продолжается сезон дождей - в это время жертвами молний ежегодно становятся более 200 человек. Преимущественно это фермеры, которые работают на своих полях.
По словам экспертов, увеличению частоты ударов молний способствует ухудшение загрязнения воздуха и глобальное потепление.
Впрочем, от этой проблемы страдает не только Бангладеш - в июле на севере Индии в результате удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек и многие получили ранения.
Также недавно в Черкасской области молния попала в дерево, под которым люди прятались от ливня — два человека погибли и еще одна женщина находится в больнице.