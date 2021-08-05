В сезон дождей в Бангладеш ежегодно из-за молний погибают более 200 человек.

В Бангладеш свадебная церемония попала в грозу, в результате которой в группу людей попали несколько молний, а более 15 человек погибли.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 4 августа в городе Шибгандж на западе страны. Группа людей, в том числе жених, выходили из лодки и направлялись к дому невесты, когда началась гроза.

Читайте также15-летняя девочка погибла от удара молнии во время купанияОни хотели укрыться, но в них попало несколько молний. В результате 17 человек погибли, а 14, в том числе молодой, пострадали.

Стоит отметить, что с июня по сентябрь в Бангладеш продолжается сезон дождей - в это время жертвами молний ежегодно становятся более 200 человек. Преимущественно это фермеры, которые работают на своих полях.

По словам экспертов, увеличению частоты ударов молний способствует ухудшение загрязнения воздуха и глобальное потепление.

Впрочем, от этой проблемы страдает не только Бангладеш - в июле на севере Индии в результате удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек и многие получили ранения.

Также недавно в Черкасской области молния попала в дерево, под которым люди прятались от ливня — два человека погибли и еще одна женщина находится в больнице.

Автор: Станислав Кожемякин