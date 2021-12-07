Школьнице в больнице оказали медицинскую помощь, отметили в одесской мэрии.

В Одессе школьница отравилась "коктейлем" из колы и антисептика.

Как подтвердили в мэрии города, инцидент произошел в одной из местных школ.

Отмечается, что девочка выпила колу, в которую был подмешан антисептик, в результате чего получила отравление. Потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время девочка дома, сообщили в мэрии.

Читайте такжеВ Одессе наказан учитель, силой тащивший подростка в кабинет директораВ социальных сетях очевидцы пишут, что инцидент произошел в школе №35: подростки решили пошутить и сделали 14-летней однокласснице "коктейль из колы с антисептиком".

Напомним, в начале ноября стало известно, что в городе Белгород-Днестровский Одесской области из-за отравления неизвестным веществом погибла женщина, а ее дочь и муж были госпитализированы.

Трагедия в Одесской области случилась в одном из частных домов на ул. Виноградной. О случившемся в полицию сообщили местные жители. Они через оконное стекло увидели на полу трех человек, которые лежали неподвижно.

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Автор: Лариса Козовая