По словам очевидцев, мальчик уже пытался совершить самоубийство.

В одесском лицее "Олимпиец" повесился подросток. Ребенка обнаружила воспитательница в уборной.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В мэрии Одессы факт происшествия подтвердили. О смерти ребенка сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Читайте такжеГлотнул 64 таблетки: в Кременчуге спасают 4-летнего мальчика"Трагедия в лицее "Олимпиец". Ушел из жизни ребенок, парень 15 лет. Трагедия для всех, кто работает с детьми, педагогов, сверстников. Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, называть сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией", - говорится в сообщении.

По ее словам, одноклассники погибшего находятся в стрессовом состоянии, поэтому с ними работают психологи.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что 15-летний мальчик повесился из-за того, что якобы подвергался давлению со стороны других учеников. Как отмечается, он был хорошим мальчиком, много времени проводил в школе, занимался спортом, но его "травили". Ранее он уже предпринимал попытку суицида (пытался выброситься из окна), но тогда самоубийство не допустили.

Агрессия и буллинг в школах Украины

В украинских школах время от времени вспыхивают скандалы из-за травли как со стороны учеников, так и со стороны учителей. Например, в Киеве учительница школы №58 жестоко избила ученика инклюзивного класса. Пострадавший ребенок имеет расстройства аутического спектра.

В то же время в Днепровской школе № 94 ученик 6-го класса избил учительницу музыки на уроке за замечания. Родители мальчика не извинились за инцидент. Они забрали документы из школы. Комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в селе Цмины Камень-Каширского района Волынской области учительница физики сначала ругала ученика, а потом ударила его по голове. Местные СМИ сообщают, что это уже не первый такой инцидент с участием этого педагога.

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Автор: Лариса Козовая