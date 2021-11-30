В Одессе умерли женщина и мужчина, пострадавшие в результате пожара в одной из квартир высотного дома.

В одной из больниц Одессы умерли двое пострадавших в результате пожара, произошедшего 26 ноября в высотном жилом доме на улице Королева, 6-летний мальчик остался сиротой.

Об этом в социальных сетях сообщили знакомые пострадавшей семьи, начавшие сбор средств для оказания помощи ребенку.

Отмечается, что ЧП случилось в семье первоклассника Даниила Байрактара, проживавшей на 7-м этаже 9-этажного дома. Как выяснилось, причиной возгорания стал бензин, емкость с которым находилась на кухне. Горючее купили для электрогенератора, чтобы обеспечить бесперебойную работу кислородного концентратора, необходимого для бабушки мальчика, у которой выявили COVID-19.

Читайте такжеВ Одесской области столкнулись три автомобиля: есть жертва и много пострадавших (фото)Люди опасались, что из-за частых отключений электроэнергии концентратор прекратит работу и пожилая женщина задохнется.

Пожар начался на кухне, где стояла емкость с бензином, часть которого вылилась на пол и вспыхнула. При пожаре тяжелые ожоги получили мать и дедушка мальчика. Двое взрослых и ребенок были доставлены в больницу, где впоследствии мужчина и женщина скончались.

Бабушка мальчика госпитализирована, шестилетний ребенок остался сиротой.

Напомним, 26 ноября в Киевском районе Одессы при пожаре в 9-этажном жилом доме по улице Академика Королева, 42 пострадали три человека. Возгорание было ликвидировано на площади 12 кв. м. Трое потерпевших были госпитализированы.

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Автор: Лариса Козовая