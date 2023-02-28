Ранее он возглавлял городской отдел здравоохранения.

Служба безопасности Украины задержала депутата Купянского районного совета Харьковской области, который приказал переоборудовать украинские больницы под военные госпитали российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СБУ, контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного чиновника-коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области.

"Приспешником врага оказался депутат Купянского районного совета, который ранее возглавлял городской отдел здравоохранения. После захвата райцентра он поддержал российских захватчиков и добровольно предложил им свою помощь в организации лечения раненых рашистов", - говорится в сообщении.

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За это его назначили руководителем "отдела здравоохранения военно-гражданской администрации Купянского района РФ".

"На этой "должности" он сразу отдал указание "переоборудовать" украинские больницы под военные госпитали рашистов. Экс-чиновник лично распорядился безотлагательно лечить участников российских оккупационных группировок, в том числе боевиков террористических организаций "Л/ДНР", - отметили в СБУ.

После освобождения Купянска коллаборант надеялся избежать правосудия и "затеряться" среди местных жителей. Сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

У мужчины были изъяты "оригиналы" документов с доказательствами его преступных распоряжений в пользу страны-агрессора.

Так, на основании полученных материалов ему было сообщено о подозрении ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Во время объявления подозрения он полностью признал свою вину.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание предателей и коллаборантов на Харьковщине: детали

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска устроился "экспертом" в Министерство внутренних дел Российской Федерации и фабриковал дела против украинцев.

Корректировщик огня оккупантов по Харькову получил 15 лет за решеткой по обвинению в государственной измене.

Участник украинского телешоу из Харькова сотрудничал с российскими оккупантами, ему было сообщено о подозрении в коллаборационизме.