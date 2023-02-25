Он использовал "подброшенные" потерпевшим "вещественные доказательства" для оформления необходимых врагу "экспертных заключений".

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска устроился "экспертом" в Министерство внутренних дел Российской Федерации и фабриковал дела против украинцев.

Отмечается, что Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника врага в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался житель Купянска, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

"Во время оккупации города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и устроился в созданное агрессором "управление внутренних дел". Там его назначили "экспертом" в составе "экспертно-криминалистического отделения" оккупационного органа", - рассказали в СБУ.

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На этом посту он участвовал в фабрикации дел против участников движения сопротивления в регионе.

"Для этого использовал "подброшенные" потерпевшим "вещественные доказательства" для оформления необходимых рашистам "экспертных заключений", - говорится в сообщении.

За это коллаборант ежемесячно получал "зарплату" в российских рублях.

После освобождения города злоумышленник скрывался от правосудия в одном из местных частных домов. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет ареста.

Задержание коллаборантов - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсоне задержали предателя, который сотрудничал с оккупантами и стал гражданином РФ. Им оказался экс-замначальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения госучреждения "Северная исправительная колония №90". Этот человек с первых дней оккупации Херсона добровольно перешел на сторону врага.

А ранее в Херсоне правоохранители задержали бывшего сотрудника расформированной ГАИ, который добровольно сотрудничал с российскими оккупантами. По данным СБУ, после захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил "должность" в местной оккупационной полиции.

В феврале мужчину, который корректировал удары по Киеву из "Градов" и "Смерчей", приговорили к 15 годам за решеткой. Именно по его наводке в марте 2022 года российские оккупанты обстреляли из РСЗО один из районов столицы, в результате чего два человека погибли, еще четверо - получили ранения.

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