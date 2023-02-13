На шоу коллаборант засовывал гвозди в нос и глотал подожженный факел.

Участник украинского телешоу из Харькова сотрудничал с российскими оккупантами, ему было сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора. Отмечается, что мужчина стал известным в 2010 году благодаря участию в популярном украинском телешоу, где показывал трюки - бил себя топором в живот, засовывал гвозди в нос и глотал подожженный факел.

"По данным следствия, еще с 2014 года он имел антиукраинскую позицию. Был руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". Впоследствии уехал в РФ", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что во время оккупации Балаклеи подозреваемый занял псевдодолжность "заместителя мэра" этого города.

"Он так обрадовался назначению, что публично срезал табличку с именем легитимного председателя Изюмской РГА. В конце июля 2022 года стал "главой" так называемой "Боровской военно-гражданской администрации", - рассказали в ОГП.

Как "глава" псевдоадминистрации он проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений, которые функционировали во время оккупации пгт Боровая.

"Чиновник" организовывал запросы в РФ, в которых отмечал потребности этих предприятий и учреждений, с просьбой, чтобы российские власти помогли их решить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне деоккупации подозреваемый сбежал из пгт Боровая вместе с российскими военными.

Так, при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры харьковчанину было заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.

Стоит отметить, что речь идет о Сергее Агаркове. СМИ летом писали, что враги в оккупированной Балаклее сделали его "заместителем мэра".

Война против России - как правоохранители борются с прихвостнями врага

В январе в Службе безопасности Украины поделились, что с начала полномасштабного вторжения РФ правоохранители разоблачили более 600 агентов противника и шпионов, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

В конце месяца появилась информация, что задержаны "агенты проникновения" Федеральной службы безопасности РФ, которые, в частности, "сливали" врагам данные о позициях украинской армии.

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