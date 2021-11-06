Мотивом для совершения преступления послужило "недовольство деятельностью государственных органов по решению личных семейных проблем" мужчины, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве будут судить мужчину, который пытался поджечь Офис омбудсмена и вход в здание Кассационного уголовного суда Верховного суда..

Об этом говорится в сообщении на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

В прокуратуре напомнили, что 26 августа 2021 года около 15.00 на горячую линию "102" поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью к двери помещения уполномоченного Верховной Рады по правам человека, расположенного на ул. Институтской, а также поджег входную дверь в помещение Кассационного уголовного суда Верховного суда, расположенного на ул. Филиппа Орлика.

Злоумышленник был задержан по "горячим" следам. Им оказался 51-летний уроженец Херсонской области, который четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые орудия.

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Мотивом указанных преступлений послужило "недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", добавили в прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины - Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Действиями мужчины причинен ущерб на сумму почти 100 тыс. грн. По этому поводу обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении убытков.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина является вменяемым. В настоящее время он находится под стражей.

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Автор: Таня Поляковская