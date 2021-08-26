По предварительной информации, в сторону офиса Денисовой бросили "коктейль Молотова".

Дверь офиса омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой поджег 51-летний житель Новой Каховки.

Об этом сообщает подсанкционное издание Страна.

Мужчина приехал на место преступления на моноколесе с похожим на импровизированный огнемет прибором, который распиливал зажигательную смесь.

Мужчину задержали работники Управления государственной охраны на улице Богомольца недалеко от входа в помещение. Мужчину выдало испачканное дымом лицо.

Читайте такжеВ Киеве глава ОСМД едва не проломил голову подростку (видео)Злоумышленник объяснил поджог обидой на омбудсмена, поскольку офис не отзывался на его многочисленные жалобы по факту дела о краже, в котором он якобы фигурировал потерпевшим.

Жителя Новой Каховки задержали на 72 часа, пишет издание. По озвученной статье о повреждении имущества путем поджога, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Что случилось

В центре Киева 26 августа атаковали офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Неизвестный бросил в сторону здания "коктейль Молотова".

Полиция в комментарии УНИАН ответила, что проверяет информацию. По словам Денисовой, в результате инцидента повреждены двери помещения никто из сотрудников и посетителей не пострадал. У поджигателя обнаружили другие взрывчатые вещества.

Автор: Иван Бойко