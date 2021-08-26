Аналогичное правонарушение мужчина совершил возле дверей Верховного кассационного суда.

Появились новые подробности сегодняшнего инцидента в центре Киева, когда в офис омбудсмена метнули "коктейль Молотова".

Как сообщили телеканалу "Украина 24" в полиции, задержанный - уроженец Киевской области 1970 года рождения. По словам замначальника отдела коммуникаций областного главка Нацполиции Киевской области Юлии Гирдвилис, открыто уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

"Полицейские изучают мотивы подозреваемого. Возможно, после проведения всех проверок будет дана другая квалификация происшествию", - добавила представитель полиции.

В прокуратуре Киева говорят, что мотивами поступка задержанного, по предварительным данным, стали проблемы с госорганами.

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"Факт поджога дверей в два административных здания зафиксирован, окончательная квалификация его действиям будет предоставлена по результатам следственных действий. На данный момент не установлено, были ли у него сообщники, по предварительной информации, сначала он поджег двери помещения офиса омбудсмена, после чего осуществил аналогичное правонарушение возле дверей Верховного кассационного суда", - рассказала спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец, уточнив, что второй инцидент зафиксировали неподалеку от офиса омбудсмена.

В офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова": детали

26 августа неизвестный атаковал офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, который находится в центре Киева.

Пожар ликвидировали, никто из работников не пострадал.

Позже у задержанного обнаружили другие взрывчатые вещества.

Автор: Юрий Годован