Служба безопасности Украины перехватила документы российских захватчиков, регламентирующих организацию псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает СБУ.
"Согласно полученным материалам, установлены личности более 1 тыс. российских силовиков, которых планируют привлечь к "охране" мероприятий псевдоголосования. Среди них - подразделения Росгвардии, военной полиции ВС РФ и российского МЧС", - говорится в сообщении.
Также предусмотрено, что помогать им должны предатели и коллаборанты, которые вошли в состав созданного оккупантами "Главного управления МВД в Запорожской области".
"Для контроля за поведением участников незаконного плебисцита кремлевские организаторы планируют привлечь разветвленную сеть частных охранных фирм, подконтрольных спецслужбам РФ", - сообщает СБУ.
Украинская спецслужба получила полный список вражеских приспешников, которые добровольно согласились возглавить так называемые "территориальные избирательные комиссии" и в настоящее время идентифицировано более 390 коллаборантов. Также Служба безопасности установила всех организаторов незаконной деятельности, их установочные данные и места пребывания.
В СБУ отмечают, что в рамках уголовного производства по статьям Уголовного кодекса Украины о колаборационной деятельности, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности виновных лиц.
СБУ продемонстрировала образец так называемого бюллетеня, где на русском языке ставится вопрос : "Вы за выход Запорожской области, создание Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?".
"Референдумы" на оккупированных территориях Украины
Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские захватчики будут проводить на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.
В Евросоюзе уже отреагировали, пообещав ввести новые санкции против страны-агрессора.
В США, НАТО, ОБСЕ, ряде стран мира также осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".
Вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к украинцам на оккупированных территориях и призвала их всячески избегать участия в этом.