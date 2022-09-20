Международное сообщество призывают отреагировать на намерения РФ касательно "референдумов" новыми санкциями и поставками оружия Украине.

Лидеры мировых держав осуждают намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины о присоединении к РФ. Они подчеркивают, что их результаты не будут признаны.

В частности, как пишет Zeit Online, канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с журналистами в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия ООН, назвал неприемлемыми "референдумы" о присоединении оккупированных территорий Украины к РФ.

"Вполне понятно, что эти фиктивные референдумы неприемлемы", – заявил Шольц и добавил, что они не охватываются "международным правом и договоренностями, достигнутыми международным сообществом".

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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул во время брифинга, что Россия будет использовать эти референдумы как основу для аннексии территории – сейчас или в будущем.

"Завтра утром президент США выступит с речью в ООН, это будет его ежегодная речь, в которой он опишет американское лидерство и как противостоять неприкрытому и необоснованному вторжению России в Украину. Мы знаем, что эти референдумы будут манипуляционными. Мы знаем, что Россия будет использовать эти позорные референдумы как основание для аннексии этих территорий, сейчас или в будущем. Если это произойдет, США никогда не признают присоединение ни одной из частей Украины. Мы будем с нашими партнерами прилагать все усилия для того, чтобы Россия поплатилась за это, и предоставить историческую поддержку Украине. Мы знаем, что президент Путин, вероятно, объявит о мобилизации, что является отражением его войны в Украине. Это не действия уверенного государства, это не показатель силы – напротив, и США с союзниками окажут необходимую помощь украинскому народу", – заявил он.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что намерение РФ провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины будет иметь для России обратный эффект.

"Подобные действия будут иметь обратный эффект и сплотят нашу поддержку Украины. Больше военной помощи, больше санкций против агрессора, привлечение России к ответственности за преступления", – убеждена она.

Каллас подчеркнула, что результаты фейкового голосования не будут признаны.

"Сценарий оккупантов в действии. Поскольку Россия продвигает фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: мы никогда этого не признаем. Украина имеет полное право вернуть свою территорию. Донецк, Луганск, Крым – это все Украина", – написала Каллас в своем Twitter.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на намерении РФ новыми санкциями и поставками оружия Украине.

"Международное сообщество должно отбросить этот шаг, должны быть новые санкции, и Украина должна получить больше оружия, чтобы освободить свою территорию. Мы должны сказать нет российскому шантажу", – подчеркнул министр.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул НАТО сочтет нелегитимными "референдумы". По его словам, это "дальнейшая эскалация".

"Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины", – убежден Столтенберг.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН заявил, что референдумы, организованные Россией на оккупированных ею территориях Украины, ничего не стоят. Польша не признает их результатов, подчеркнул он.

"Ничего не стоят. Правда в том, что результат определяется в Кремле, а не голосованием", – заявил он журналистам, пишет Reuters.

Также в СМИ появились сообщения, что якобы на фоне заявлений о подготовке "референдумов" президент Франции Эммануэль Макрон запросил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, однако получил отказ.

Позже сам Макрон назвал организацию референдумов на подконтрольных РФ украинских территориях цинизмом и провокацией. По его словам, весь этот процесс является пародией.

"Если бы идея референдума на Донбассе не была столь трагической, это было бы смешно", – заявил французский президент.

Он также добавил, что Франция будет продолжать поставлять Украине оружие, а "референдумы" не будут иметь юридических последствий.

В то же время президент Франции также подчеркнул, что рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни.

"Референдум" в "ЛНР", "ДНР " и Херсонской и Запорожской областях: что стоит знать

Как писал УНИАН, оккупанты собрались устроить фейкове голосование на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября. Сообщают, что голосование на референдумах, вероятно, будет как очным, так и заочным – по почте.

Оккупанты заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России".

Днем ранее главарь "ДНР "Денис Пушилин обратился к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с предложением объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ.

Гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, также заявил о проведении "референдум" относительно вхождения в состав Российской Федерации. Аналогичное объявление сделал глава фейковой администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Центризбирком Российской Федерации собирается организовать участки для голосования на "референдумах" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях на территории Российской Федерации, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

Глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай считает, что если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к всеобщей мобилизации в России.

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