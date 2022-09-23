По словам мэра, украинское население на временно оккупированных территориях оказывает тотальное сопротивление оккупантам.

Во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области привезли массовку из Крыма для съемки пропагандистских сюжетов о якобы поддержке населением "референдума" о присоединении к РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Они не отказались от идеи проведения "референдума", хотя видят тотальное сопротивление нашего гражданского населения на временно оккупированных территориях. Поэтому вчера вечером привезли на многоэтажных автобусах массовку из Крыма, с помощью которой они хотят снимать пропагандистские сюжеты о якобы поддержке местного населения в Мелитополе. Но мы четко понимаем, что этого точно нет", - сказал он.

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По его словам, несколько дней назад оккупанты сняли сюжет, в котором провели опрос людей на улицах города. Но те, кто поддерживал Россию, разговаривали с акцентом и не являются жителями города.

Кроме того, по информации Федорова, есть первые сообщения о том, что оккупанты ходят по квартирам, но никто из жителей не открывает и не отвечает на их призывы.

"Этим мы можем подтвердить, что этот референдум лишь фейк, потому что ни достаточного количества людей нет на временно оккупированной территории, ни поддержки нет", - сказал Федоров.

Он считает, что это сопротивление приведет к дополнительным пыткам, запугиванию и давлению со стороны оккупантов в отношении местного населения.

"И, конечно, в первую очередь это коснется мужчин призывного возраста, которые будут подпадать под мобилизацию, которую приказал провести диктатор. Поэтому мы призываем всех мужчин выехать с временно оккупированной территории", - подчеркнул Федоров.

Незаконные "референдумы" в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

22 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем и активизировали работу по подготовке так называемого "референдума". В частности, на Херсонщине оккупанты пытаются получить от местных жителей их личные данные, там продолжается формирование так называемых "избирательных комиссий".

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