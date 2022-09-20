Сообщается. что псевдореферендумы пройдут с 23 по 27 сентября.

Так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации.

"Закон" о псевдореферендуме уже подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Назначенный оккупантами первый заместитель главы "народного совета" самопровозглашенной "ЛНР" Дмитрий Хорошилов объявил, что "референдум" пройдет с 23 по 27 сентября.

Видео дня

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что они проведут свой "референдум" в тот же период, что и "ЛНР".

Оккупанты заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России". Голосование на "референдумах" будет как очным, так и заочным.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что псевдоферендум по вхождению региона в состав России также назначен на 23 – 27 сентября.

По данным двух источников "Медузы", близких к администрации Путина, "референдумы" одновременно пройдут не только в "ДНР", "ЛНР" и в Херсонской области, псевдоголование в те же даты готовят и на Запорожье.

Напомним, в Институте изучения войны сделали вывод, что контрнаступление ВСУ вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля и подрывает и без того низкий моральный дух российских военных из состава так называемых элитных подразделений. Об этом, в частности, свидетельствует срочное обсуждение необходимости немедленной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей, которое состоялось 19 сентября среди российских ставленников.

Вас также могут заинтересовать новости: