Псевдореферендумы не будут иметь никакой юридической силы, а санкции и ответственность точно будут.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев на оккупированных территориях не идти ни на какие "референдумы" и всячески избегать любого участия в этом.

Об этом она заявила эфире информационного телемарафона.

"Не идти, не участвовать ни в каких псевдореферендумах. Избегать всячески, насколько это возможно, избегать такого участия, потому что мы понимаем, что никакие "референдумы" не будут иметь никакой юридической силы, а санкции и ответственность точно будут", - акцентировала Верещук.

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Она отметила об ответственности за участие или организацию "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

"Да, это статья 111-1 ч. 5 (УК Украины – УНИАН).". Эта статья 111-1 ч 5. она говорит лишь о тех кто организует и проводит, то есть для тех кто является организаторами", - подчеркнула Верещук.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснила, в каких случаях после деоккупации территорий, люди будут защищены от уголовного преследования.

"Если человек участвовал в "референдуме", то есть если это не было с целью пропаганды, если это не было с целью добровольной, когда люди это демонстрируют. А действительно есть такие случаи, что пенсионеров лишали права на получение пенсий и только в случае, когда они давали свои данные личные, им можно было рассчитывать на гуманитарную помощь и даже на какую-то элементарную выплату. Конечно такие люди не будут нести ответственности. Мы четко это различаем", - отметила Верещук.

Она отметила, кому после деоккупации территорий не удастся избежать ответственности за участие в "референдумах".

"Мы понимаем, от безысходности, когда пенсионер. Другое дело, когда условный председатель РГА или депутат местного совета это делает. Это совершенно разные вещи. Все будет в индивидуальном порядке, мы должны понимать, что есть разные ситуации. В любом случае нужно приложить максимум усилий, чтобы не принимать в этом участие. В любом случае, мы "референдумы" не признаем и признавать не будем, потому что это было под принуждением", - подчеркнула Верещук.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не помешают Вооруженным силам Украины освободить украинские земли из-под оккупации.

Сегодня, 21 сентября Верховная Рада приняла заявление о недопустимости проведения псевдореферендумов на территории Украины.

Справка. В Украине от 15 марта вступил в силу Закон Украины от 03.03.2022 г. № 2108-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления уголовной ответственности за колабораційну деятельности", которым предусмотрена уголовная ответственность за совершение ряда деяний, способствующих вооруженной агрессии на территории Украины. Речь идет о деятельности, которая может происходить во время военных действий или при оккупационном режиме.

Почти все уголовно-наказуемые деяния, описанные в законе о коллаборационизме, подпадают под действие статьи 111 Уголовного кодекса ("Государственная измена").

Новая статья УК Украины-ст. 111-1 "коллаборационная деятельность" состоит из восьми частей. Причем части этой статьи размещены по градации общественно опасного деяния: начиная от уголовных проступков и заканчивая особо тяжким преступлением.

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