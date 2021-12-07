Девушка была в Киевской области вместе с маленьким ребенком, которого потом фигурантка жестокого убийства увезла в Ужгород.

На Киевщине нашли останки 23-летней девушки из Закарпатья, об исчезновении которой ее мать сообщила 30 ноября. Жительница Ужгорода поехала со своим маленьким ребенком к друзьям, после чего ее убили.

Тело девушки расчленили, завернули в ковер и сожгли, об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Об исчезновении жительницы Закарпатья в полицию сообщила ее мать. Она рассказала правоохранителям, что ее 23-летняя дочь уже более 10 дней не выходит на связь и оставила без присмотра своего маленького ребенка.

Правоохранители установили, что 20 ноября девушка вместе со своим 2-летним сыном поездом приехала в столицу, а потом они находились в гостях, которые живут под Киевом. Полиция отправилась в дом 25-летнего мужчины, у которого гостила девушка, там провели обыск.

Читайте такжеВ Одесской области за жестокое убийство медика будут судить четырех мужчинВо время следственных действий мужчина, как сообщили правоохранители, заметно нервничал. Он назвал себя чужим именем и показал полиции фейковый паспорт. В квартире мужчины копы нашли документы девушки, которая исчезла. Также полиция обнаружила останки тела, которые могут принадлежать пропавшей.

Правоохранители установили, что девушка и ее ребенок действительно находились в гостях в квартире мужчины, где проводился обыск. Вместе с ними была еще одна женщина, их знакомая. В ночь на 2 ноября компания употребляла наркотики. Однако как погибла девушка из Закарпатья - владелец квартиры не рассказал.

Мужчина признался, как он и его сообщница избавились от тела умершей. Они надели парики и замаскировали внешность, после чего купили в магазине уголь и химическое вещество. Дождавшись ночи, подельники завернули труп девушки в ковер и поехали в лес. Там они расчленили тело и подожгли труп, останки мужчина и сообщница облили веществом и закопали.

Читайте такжеПотеря зрения и перелом носа из-за поцелуя: в Запорожье школьницы приревновали парня и избили троих ровесниц (видео)"Избавившись от тела, чтобы максимально скрыть следы, фигурантка отвезла ребенка умершей в Ужгород и оставила мальчика в квартире, где он и проживал вместе с мамой. С мобильного телефона умершей она написала сообщение отцу ребенка, чтобы тот забрал сына к себе. После этого женщина сразу же покинула пределы страны", - рассказали в полиции.

25-летнего мужчину задержали, в его доме нашли и изъяли наркотики. Ему и его сообщнице грозит ответственность по статье об умышленном убийстве.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом многодетная мать вонзила нож в сожителя. Вместе они придумали историю о нападении незнакомцев.

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Автор: Полина Кузенко