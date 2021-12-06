По словам свидетелей, полицейский был в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходить тестирование отказался.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении полицейскому, совершившему смертельную ДТП на Киевщине, он находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщает пресс-служба ГБР, работники территориального управления ГБР Киева при содействии внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении одному из начальников сектора полиции Вышгородского районного управления, который совершил смертельное ДТП на въезде в село Новые Петровцы.

В ГБР отмечают, что 4 декабря примерно в 23:00 полицейский за рулем автомобиля на полном ходу столкнулся с автомобилем "ЗАЗ-Таврия", который стоял на перекрестке и ждал зеленый свет светофора.

"В результате аварии 23-летний пассажир "ЗАЗ-Таврия" погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы. Впоследствии от полученных травм пассажирка скончалась, водитель" ЗАЗ - Таврия" получил многочисленные ушибы, в настоящее время находится в больнице", - говорится в сообщении.

По свидетельствам очевидцев, полицейский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также отмечается, что он отказался проходить тестирование. Следствие назначило судебно-токсикологическую экспертизу.

ГБР задержало полицейского на месте происшествия, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В сообщении сказано, что полицейский подозревается в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель нескольких человек (ч. 4 ст 2861 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове блогер из Днепра, который снимает споры с полицией и нередко устраивает конфликтные ситуации, обматерил копа и плюнул ему в лицо. Мужчина провоцировал милиционера на применение силы и все снимал на видео.

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Автор: Надя Пришляк