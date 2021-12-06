Инцидент оказался бытовой ссорой, уже потом женщина спокойно рассказала на камеру, как едва не убила любимого.

Под Киевом мать шестерых детей поссорилась со своим сожителем и вонзила в него нож. Женщина едва не убила своего возлюбленного, а потом она и пострадавший придумали для полиции историю о нападении незнакомцев.

Инцидент произошел в ночь на 4 декабря в городе Боярка, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Между гражданскими супругами возникла ссора, 50-летняя женщина схватилась за нож и ударила им своего 69-летнего сожителя. На место инцидента прибыли правоохранители. Мужчина не потерял сознание от ранения, он даже пытался спасти свою сожительницу от наказания.

"Мужчина пытался убедить полицию, что в подъезде на него напала группа лиц из-за того, что он сделал им замечание. Женщина же требовала найти нападавших. Впрочем, во время выяснения полицейскими всех обстоятельств, женщина признала свою вину и созналась, что била по неосторожности и сожалеет о содеянном", - рассказали в полиции.

Читайте такжеВ Ривненской области осудили скульптора, который зарезал женщину и пытался убить товарища тесакомЖительница Боярки проживает со своим сожителем уже 27 лет. Она рассказала на камеру, что в последнее время между ними часто возникали ссоры. Женщина в деталях описала инцидент и подчеркнула, что даже не заметила, как взяла нож и ранила любимого.

"Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до восьми лет", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что суд вынес приговор мужчине за убийство женщины, которая унизила его "достоинство". Во время конфликта он ударил женщину ножом в шею. Затем он вытащил нож из раны и пытался тряпкой остановить кровь, но у него ничего не получилось. После этого мужчина просто оставил потерпевшую, которая была еще жива, и ушел из дома.

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Автор: Полина Кузенко