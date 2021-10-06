Один из них сегодня не пришел на работу, а другой, узнав о присутствии прокуратуры и полиции в помещении банка, сбежал через черный ход.

Прокурору не удалось вручить подозрение менеджерам "Укрэксимбанка", поскольку их не оказалось на рабочем месте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле офиса "Укрэксимбанка" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"В настоящее время процесс вручения подозрений продолжается. Когда работники нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили, что один человек на это время сложил полномочия (вероятно, речь идет о председателе правления Евгении Мецгере – УНИАН), другой – написал заявление об увольнении (вероятно это директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов – УНИАН). Несмотря на это, они не являются в настоящее время уволенными и должны находиться на рабочем месте. Однако администрация банка нам сообщила, что их нет на рабочем месте и основания их отсутствия администрации неизвестны", - сказала Максимец.

Она также добавила, что сообщение о подозрении обоим фигурантам оставлено в администрации банка вместе с повестками в орган дознания для проведения процессуальных действий. Также принимаются меры для установления их местонахождения. И как только его установят, им сообщат о подозрении лично. В противном случае это будет сделано другим способом.

Читайте такжеНабсовет Укрэксимбанка начал проверку обстоятельств нападения на журналистов

Вместе с тем Максимец выразила убеждение, что еще сегодня обоих фигурантов полицейские найдут и вручат им подозрение лично.

Также она добавила, что человек, написавший заявление об увольнении, сегодня срочно покинул здание банка, сославшись на плохое самочувствие.

"Предварительно было установлено, что одно из этих лиц находится в помещении банка, однако в дальнейшем поступила информация, что якобы из-за состояния здоровья это лицо покинуло банк через другой выход. Мы планируем, что процесс вручения подозрений будет завершен в ближайшее время. Им нет смысла скрываться от органа досудебного расследования, потому что есть другие меры, которые позволят нам установить их место нахождения. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже сегодня", - подчеркнула она.

Нападение на журналистов в "Укрэксимбанке" - детали

Как сообщал УНИАН, 4 октября во время интервью Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же, их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия по отношению к съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы из-за якобы нарушения журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий.

6 октября полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

Автор: Дмитрий Хилюк