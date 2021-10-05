Работники банка удалили интервью и момент нападения, говорят журналисты.

Журналисты "Схем" заявили, что на них совершили нападение во время записи интервью с председателем правления "Укрэксимбанка".

Об этом пишет Радио Свобода.

Так, журналист-расследователь Кирилл Овсяный задал председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру вопрос, который тому не понравился.

"Он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили физическую силу к оператору "Схем" Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись и удалили записанное видео", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗверское убийство полицейского в Чернигове: стало известно о состоянии второго копаСообщается, что журналистов час удерживали в кабинете Мецгера.

"Они осмотрели одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено", - сообщает Радио Свобода.

Один из журналистов записал происходящее на аудио. Они вызвали на место происшествия полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Ранее сообщалось, что в Днепре трех работников коммунального предприятия обвиняют в избиении журналистов.

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Автор: Людмила Жерновская