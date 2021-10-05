Журналистам удалось восстановить удаленные записи и обнародовать их в общем доступе.

Журналисты программы "Схемы", на которых было совершено нападение в кабинете главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера, обнародовали полное видео инцидента.

Как сообщила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, техническим специалистам удалось восстановить удаленное вчера работниками государственного банка видео.

"Видео восстановлено на обеих карточках с обеих камер, на которые велась запись. Так, представляю насколько шокированы этим будут в "Укрэксимбанке". Ведь они были убеждены, что доказательства уничтожены. На восстановленном видео есть вся запись инцидента. Интервью, вопросы журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать технику у журналистов, "забрать кассеты" и "вычистить все это г**но", - написала она.

В частности, в одном из эпизодов Мецгер говорит охраннику: "Володь, выруби его, пожалуйста, что он здесь ходит?". На видео также можно увидеть момент нападения сотрудника банка на оператора.

По данным журналистов, это совершил директор департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игорь Тельбизов.

"Пойдите с айтишниками, вычистите все г*вно", - приказал ему Мецгер.

Подробнее смотрите на видео"Схем":

Нападение на журналистов охраны Укрэксимбанка - детали

Как сообщал УНИАН, журналисты "Схем" заявили, что на них совершили нападение во время записи интервью с председателем правления Укрэксимбанка. Кирилл Овсяный задал Евгению Мецгеру вопрос, который тому не понравился.

Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис сообщила УНИАН, что по факту препятствования журналистской деятельности съемочной группы "Радио Свобода" открыто уголовное производство.

В то же время в пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщают, что журналисты "Радио Свобода" приглашены на допрос в качестве потерпевших. Позже сегодня, 5 октября, в Офисе генерального прокурора сообщили, что за процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры города Киева начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Сам председатель правления банка Евгений Мецгер на своей странице в Facebook обвинил журналистов в провокации и желании запятнать его репутацию.

Евгений Мецгер - уроженец Кривого Рога. Возглавляет "Укрэксимбанк" с марта 2020 года. До этого был заместителем председателя правления "Укргазбанка".

Укрэксимбанк - украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Кабинета Министров Украины. За 2020 год финучреждение показало рекордный убыток, который достиг 5,6 млрд грн.

Автор: Виолетта Орлова