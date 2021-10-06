Мецгер резюмировал, что дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов программы "Схемы".

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте банка.

"Ситуация, которая возникла вокруг банка, недопустима. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", – говорится в заявлении Мецгера.

Он продолжил, что чтобы частично снять ущерб репутации банка "безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке в соответствии с соответствующими процедурами".

Мецгер резюмировал, что дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.

Нападение на журналистов в"Укрэксимбанке"

На журналистов"Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке незаконно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

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Впоследствии журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

В Офисе президента заявили, считающих логичной по меньшей мере отстранение главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера после его нападения на журналистов Радио Свобода.

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Автор: Виктория Гордиенко