Председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов программы "Схемы".
Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте банка.
"Ситуация, которая возникла вокруг банка, недопустима. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", – говорится в заявлении Мецгера.
Он продолжил, что чтобы частично снять ущерб репутации банка "безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий Председателя Правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в Банке в соответствии с соответствующими процедурами".
Мецгер резюмировал, что дальнейшее развитие ситуации зависит от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой.
Нападение на журналистов в"Укрэксимбанке"
На журналистов"Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.
Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке незаконно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
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Впоследствии журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
В Офисе президента заявили, считающих логичной по меньшей мере отстранение главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера после его нападения на журналистов Радио Свобода.
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