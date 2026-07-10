В Испании вспыхнул 'самый разрушительный' пожар в истории региона, есть жертвы

Ранние летние волны жары, обрушившиеся на Западную Европу в мае и июне, привели к засухе на обширных территориях.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате масштабного лесного пожара на юге Испании. Для борьбы с огнем задействовано около 150 пожарных, сообщает Sky News.

Министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Андалусии Антонио Санс назвал этот пожар "самым разрушительным в истории региона" и охарактеризовал ситуацию как "беспрецедентную трагедию".

Глава правительства Андалусии Хуанма Морено в посте в соцсети X выразил соболезнования семьям погибших.

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"Наши самые искренние соболезнования семьям людей, погибших в Лос-Гальярдосе. Также выражаем поддержку всем муниципалитетам, пострадавшим от этого пожара", – написал он.

Очаг возгорания возник в муниципалитете Лос-Гальярдос в провинции Альмерия на юге Испании.

Трагедия произошла всего через несколько дней после масштабного лесного пожара на юге Франции, который вынудил эвакуировать более 10 тысяч жителей из двух десятков городков и деревень вблизи испанской границы.

Эксперты отмечают, что ранние летние волны жары, обрушившиеся на Западную Европу в мае и июне, высушили обширные территории, сделав их особенно уязвимыми для лесных пожаров в этом году.

По данным Всемирной метеорологической организации, Европа нагревается более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру, из-за чего длительные периоды экстремальной жары становятся всё более вероятными.

Аномальная жара – другие новости

Напомним, в Великобритании объявлены оранжевые и желтые предупреждения о жаре – по всей стране готовятся к одной из самых продолжительных волн тепла с 1976 года. Отмечается, что показатели будут существенно различаться в зависимости от региона: от примерно 25 °C на севере до около 35 °C на юге страны. Мидлендс, а также восток и юг Англии находятся под "оранжевыми" предупреждениями о рисках для здоровья, которые будут действовать до вечера 12 июля. Предполагается, что аномальная температура значительно повлияет на рост смертности, прежде всего среди пожилых людей.

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