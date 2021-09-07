Правоохранители отметили, что ребенок около 5 суток лежал неподвижно, пока не оказался в больнице.

Замученный до смерти семилетний Андрей Лясов пролежал неподвижно около пяти суток до того, как оказался в больнице. Тело ребенка передали на вскрытие.

Об этом пишет "Про все".

По словам начальника Черкасского райуправления полиции Владимира Матюшенко, экспертизы установят, действительно ли к травмам ребенка причастны собаки.

"Ответ на вопрос, можно ли было спасти ребенка, даст нам эксперт, который проводит экспертизу и вскрытие. Из анализов станет известно, есть ли слюна собак в крови. Если были задействованы в травмах животные, это покажут экспертизы", – объяснил правоохранитель.

Читайте также"Головой об стенку бился": родная бабушка замученного мальчика из Черкасс рассказала, как над ним издевались родителиПри этом Матюшенко указал, что ребенок попал в больницу уже с пролежнями, а значит он неподвижно лежат около пяти суток. В то же время причина смерти мальчика – травма головы. Тело ребенка отправили на вскрытие.

В полиции подтвердили, что семья Лясовых была конфликтная и провоцировала соседей на сандалы.

Пытки 7-летнего мальчика из Черкасс: что известно

24 августа в Черкассах с признаками мозговой комы третьей степени госпитализировали травмированного семилетнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет.

По предварительной информации, 7-летний мальчик пролежал без сознания несколько дней.

По данному факту прокуратура возбудила два уголовных производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

25 августа в больнице сообщили, что жизнь мальчика поддерживали препараты и аппараты.

Читайте также"Держали в страхе весь район": СМИ узнали новые подробности о бабушке изувеченного мальчика в ЧеркассахВпоследствии стало известно, к пыткам ребенка в Черкассах может быть причастна его неродная бабушка. Несмотря на то, что она говорит другую версию - якобы мальчик упал с кучи кирпичей, веры этим словам не было.

Бабушке мальчика объявили подозрение, при осмотре ребенка эксперты, в частности, обнаружили серьезную травму головы. После этого отец мальчика из Черкасс сделал неожиданное заявление, но сказал, что пыток не было.

30 августа у замученного семьей ребенка из Черкасс начали отказывать органы.

Впоследствии депутат указал на странное поведение родителей и полиции, а также раскрыл новые детали пытки ребенка в Черкассах.

31 августа суд в закрытом режиме решил судьбу бабушки замученного мальчика из Черкасс, женщину взяли под стражу на два месяца. После этого она озвучила новую версию травмирования ребенка.

После этого врачи продолжили борьбу за жизнь ребенка, но 5 сентября ребенок умер, не выходя из комы.

После смерти 7-летнего Андрея жители Черкасс стали массово нести к его дому цветы, игрушки и записки с требованием расследования смерти ребенка.

Автор: Анастасия Горбачева