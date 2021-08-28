Ребенок уже находится в терминальном состоянии.

Шестилетний мальчик, который получил тяжелые травмы, находится в больнице Черкасс в состоянии терминальной комы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Об этом рассказала врач-анестезиолог областной детской больницы Светлана Федченко в комментарии Суспильне.

По ее словам, деятельность мозга ребенка очень низкая, а дыхание поддерживает специальный аппарат. При этом она указала, что ребенок поступил в коме третей степени.

"Ребенок подключен к аппаратам, кровообращение поддерживают медикаментами, организм не в состоянии поддержать давление", – отметила медик.

Читайте такжеВ Одессе на трехлетнего ребенка в детской комнате ресторана упали стеклянные двери (видео)Врачи указали, что самой тяжелой травмой является черепно-мозговая. Кроме того, у мальчика внутренние и поверхностные гематомы, царапины, воспаления возле ушей и половых органов.

Кроме того, директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун указал, что отсутствие части органов у пострадавшего – это травмы непонятно, когда получены.

Мальчика в больницу сопровождала бабушка с внучкой. По их словам, его родители якобы находятся на операции в Киеве. Ребенка посещает бабушка, но вечером после 17:00.

К изувеченному малышу еще приходят представители родительского комитета класса. Классная руководительница Юлия Головкина заверила, что родители ежедневно интересовались ребенком и спрашивали об оценках.

"Мальчик жизнерадостный, светлый, всегда улыбающийся, ладит со сверстниками. Читает лучше всех в классе, хорошо решает задачи. Творческий, общительный ребенок", – подытожила учитель.

Как ранее сообщал УНИАН, в Никополе родители насильно заставляли 15-летнюю девочку употреблять опасные наркотики.

Автор: Анастасия Горбачева