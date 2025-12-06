Ласийчук утверждает, что украинские подразделения, которые действуют в центральной части Покровска, сдерживают продвижение россиян.

Командир 7 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ (ДШВ) бригадный генерал Евгений Ласийчук рассказал о реальной ситуации в Покровской агломерации.

По его словам, условная линия разграничения в Покровске проходит "по железной дороге" - украинские военные полностью контролируют северную часть города.

"Россияне третий раз докладывают, что Покровск окружили и взяли под свой контроль. Это неправда. Ситуация тяжелая. Подразделения врага постоянно осуществляют наступательные действия, пытаются завладеть городом и улучшить тактическое положение. Условная линия разграничения - по железной дороге. Северную часть полностью контролируем, - заявил он в комментарии телеканалу ICTV.

Видео дня

Ласийчук утверждает, что украинские подразделения, которые действуют в центральной части Покровска, сдерживают продвижение россиян.

"В южной части более сложная ситуация. Это фактически один из участков, который противник использует для накопления сил и дальнейшего продвижения... Противник пытается обойти городскую застройку и обойти с флангов. Но мы контролируем эти участки", - отметил военный.

Также он прокомментировал сообщение с Мирноградом, подтвердив, что логистика в город затруднена, но не потеряна. Генерал добавил:

"Долгое время противник пытался осуществлять лобовые атаки на наши передовые позиции, но он ничего не достиг. Сейчас противник выбрал другую тактику - пытается перерезать логистику. Но окружения нет".

Он подчеркнул, что украинские военные работают над тем, чтобы расширить логистический коридор, заверив, что высшее военное руководство ВСУ усилило направление опытными подразделениями.

Война в Украине - ситуация в Покровске

Ранее экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что продолжение удержания позиций в Покрвоске зависит от того, сколько долго Силы обороны Украины будут держать рубежи в Мирнограде.

Он отметил, что в районе Покровска происходят чрезвычайно сложные бои, а вывод войск из Мирнограда - это вопрос времени.

Вас также могут заинтересовать новости: