Официальный представитель США сообщил, что переговоры прошли "позитивно" и продолжатся до конца недели.

Хотя публичные позиции Украины и России выглядят несовместимыми, США по-прежнему верят в возможность компромисса даже по самому сложному вопросу - территориальному. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источник.

Ожидается, что переговоры между украинской и американсткой стороной продолжатся в субботу.

"Хотя публичные позиции Украины и России кажутся непримиримыми, официальные лица США по-прежнему считают, что компромисс достижим даже по самому деликатному территориальному вопросу", - сказано в статье.

Украинскую делегацию в Майами возглавляют главный переговорщик и советник по национальной безопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины генерал Андрей Гнатов.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подробно проинформировали украинскую сторону о встрече с Путиным и о новых идеях, которые помогут сблизить стороны.

Переговоры между США и Украиной

Переговоры в Майами состолись после пятичасовой встречи советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Путиным во вторник.

Президент Трамп назвал переговоры в Москве "очень хорошими" и подчеркнул, что его посланники вернулись с впечатлением, что Путин якобы готов заключить сделку.

