Конфликт между Европейским союзом и США набирает обороты.

Социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, получила штраф в размере 120 миллионов евро за нарушение закона Европейского Союза о модерации контента. Это может усилить напряженность в отношениях Брюсселя и Вашингтона из-за разных подходов к регулированию свободы слова и технологий. Это первый в истории штраф согласно Закону ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), пишет Bloomberg.

Европейская комиссия пришла к выводу, что платный символ синей галочки X вводил пользователей в заблуждение, платформа препятствовала предоставлению аналитикам доступа к данным и не смогла должным образом организовать хранилище рекламы.

У X есть 60 дней, чтобы найти решение для исправления проблем, и 90 дней, чтобы внедрить изменения, иначе ей могут грозить дополнительные взыскания.

Штраф не затрагивает остальные доходы огромной частной бизнес-империи Маска в области космоса, инфраструктуры и неврологии, хотя регулятор рассматривал и такие возможности.

Штраф составляет незначительную часть от 467 миллиардов долларов состояния Маска и появился после месяцев интенсивного давления со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал строгие штрафы блока и попытки регулировать американские технологические компании.

Несмотря на относительно легкое наказание, это противостояние обнаруживает углубление разрыва между ЕС и США, в частности в вопросах свободы слова.

Хотя расследование началось в декабре 2023 года, оно приобрело большее политическое значение, поскольку Маск поддерживал кампанию Трампа и был близким советником президента США как руководитель так называемого Департамента эффективности правительства в течение нескольких месяцев в начале текущей каденции Трампа.

Согласно DSA, который вступил в силу в 2023 году, ЕС может накладывать на онлайн-платформы штрафы в размере до 6% от их годового мирового дохода за неэффективную борьбу с незаконным контентом и дезинформацией или неспособность соблюдать правила прозрачности.

ЕС также расследует деятельность нескольких других крупных американских технологических компаний, включая Apple Inc., Google, принадлежащий Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc.

Недавно блок оштрафовал Apple и Meta в соответствии со своими правилами цифрового антимонопольного законодательства на 500 миллионов евро и 200 миллионов евро соответственно. Он также вынес значительные штрафы против других фирм, включая штрафы против Google в размере более 8 миллиардов долларов и отдельное требование к Apple оплатить Ирландии задолженность налогов в размере 13 миллиардов евро в соответствии с законодательством о конкуренции.

ЕС все еще должен принять решение по нескольким другим потенциальным нарушениям DSA, которые были частью расследования X и могут привести к дополнительным штрафам в будущем. Расследование более серьезных проблем по контролю X за незаконным контентом, дезинформацией о выборах и использованием заметок сообщества еще не достигли стадии предварительных выводов комиссии.

Маск ранее заявлял, что намерен обжаловать любые взыскания в суде, что может задержать выплату штрафа на несколько лет.

Илон Маск - последние новости

Месяц назад акционеры Tesla приняли решение, которое может сделать Илона Маска первым человеком в истории с состоянием более 1 триллиона долларов. Для этого компании нужно достичь капитализации 8,5 триллиона долларов и выполнить ряд других финансовых целей.

Ранее отец Илона, Эррол Маск, признался, что они с сыном восхищаются российским диктатором Владимиром Путиным. В дополнение к этому, Маск-старший утвердительно ответил на вопрос, хотел бы он получить российский паспорт, и добавил, что это было бы для него "большой честью".

