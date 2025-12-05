'Логистический вопрос': правительство Мелони разделилось из-за продолжения помощи Украине

Партия "Лига" заявила, что активы России, замороженные в Евросоюзе после полномасштабного вторжения 2022 года, должны быть возвращены Москве.

Депутаты правительства Джорджии Мелони все больше расходятся во мнениях относительно того, стоит ли Италии продолжать поставлять помощь Украине, тогда как лидеры ЕС спешат укрепить финансовую и военную поддержку Киева.

Как пишет Bloomberg, в четверг партия "Лига", которая входит в коалицию, заявила, что замороженные активы России в Евросоюзе после полномасштабного вторжения 2022 года должны быть возвращены Москве. Министр иностранных дел Антонио Таяни отклонил это заявление, подчеркнув, что внешнюю политику Италии определяют он и Мелони.

"Линия задается премьер-министром, и я разделяю ее позицию", - сказал Таяни.

Видео дня

Отмечается, что в центре спора стоит вопрос, продолжит ли правительство поставлять помощь Киеву в 2026 году. Это решение должно быть принято до конца года. Голосовать планировали в четверг, однако процедуру отложили. Мелони пока воздерживается от комментариев относительно споров в коалиции. Однако она дала понять, что декрет о поддержке Украины будет утвержден и назвала задержку "логистическим вопросом".

Разногласия возникают на фоне сложностей в ЕС относительно того, использовать ли замороженные российские активы для помощи Украине и в каком виде. Большинство средств сосредоточено в Бельгии, которая выступает против их использования из-за чрезмерных юридических и финансовых рисков.

Официально правительство Мелони настаивает, что не изменило своего курса по поддержке Киева. Однако на фоне изменения геополитической ситуации, сокращения финансирования и ряда предстоящих выборов, в частности парламентских, позиция Италии выглядит противоречивой.

На этой неделе Таяни впервые намекнул, что Италия приостановит участие в программе НАТО по поставке американского оружия Украине. Он назвав это "преждевременным" на фоне продолжающихся мирных переговоров.

Министр обороны Гвидо Крозетто из партии Мелони "Братья Италии" попытался снять напряженность в коалиции, отметив, что "Лига" всегда поддерживала решение правительства о помощи Украине. "Я считаю, что на этот раз будет так же", - сказал он государственному вещателю Rai.

Добавляется, что Мелони пришла к власти в конце 2022 года и придерживалась проукраинской позиции, успокаивая опасения относительно возможного изоляционистского курса. С начала войны Италия подготовила 12 пакетов помощи для Украины на сумму более €2,5 млрд, включая системы противовоздушной обороны.

Репарационный кредит - позиции Бельгии

Напомним, бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заявил, что Бельгия может поддержать предоставление Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов Российской Федерации. Однако для этого Евросоюз должен выполнить три условия. Одним из условий для поддержки выделения "репарационного кредита" он назвал обеспечение "полной взаимной ответственности за риски". Второе условие - "обеспечение ликвидности и защиты от рисков", третье - Брюссель ожидает справедливого распределения расходов.

Вас также могут заинтересовать новости: