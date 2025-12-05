Инициатива будет означать практически полный запрет на российскую нефть на уровне G7 и ЕС.

Страны G7 и Европейский Союз планируют снять ограничения цен на экспорт российской нефти, взамен введя полный запрет на ее морские перевозки, сообщают источники Reuters.

Россия экспортирует более трети своей нефти западными танкерами - преимущественно в Индию и Китай - с использованием западных судоходных служб. Запрет положит конец этой торговле, которая в основном осуществляется через флоты морских стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.

Еще две трети экспортируемой российской нефти обслуживает флот из сотен танкеров, работающих вне западного контроля и морских стандартов, известный как темный или теневой флот. России придется расширить этот флот, если G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки.

Примечательно, что запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года. В то же время ЕС хочет ввести ограничения одновременно с G7.

Но любое окончательное решение члена G7, США, будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа на фоне попыток устроить мирные переговоры между Украиной и Россией.

Хотя G7 и ЕС почти полностью сократили импорт российской нефти с 2022 года, новая мера станет ближайшим к полному запрету на торговлю российской сырой нефтью и топливом не только на уровне импорта, но и транспортных и морских услуг.

Большая семерка ввела ограничения цен на российскую нефть в 2022 году после того, как Россия вторглась в Украину, чтобы ограничить доходы Кремля. При этом она позволяла третьим странам покупать российскую нефть, используя западные услуги, но только при условии, что покупатели платили России меньше установленного потолка цен.

Кремль также активно привлекал теневой флот для экспорта своей нефти. Общий флот, работающий с санкционной нефтью из России, Ирана и Венесуэлы, охватывает 1423 танкера, из которых 921 подпадает под санкции США, Великобритании или ЕС.

Санкции против нефтедобывающей промышленности РФ

В конце октября США анонсировали пакет санкций против двух нефтяных гигантов РФ, "Роснефти" и "Лукойла", а также против их компаний-дочек - еще 28 и 6 организаций соответственно. Он вступил в силу с 21 ноября.

Однако нефтяные трейдеры скептически отнеслись к возможности ограничить санкциями экспорт нефти из РФ, поэтому цены на черное золото практически не отреагировали на запреты со стороны США. Аналитики указывали, что способов эффективно обойти санкции более чем достаточно.

