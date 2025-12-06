Мерцание телевизора или монитора – не так уж редкость, но при этом существуют разные типы мерцания и решения.

Если изображение на телевизоре начинает мерцать, мерцать "вспышками" или как будто "пульсирует", это может быть связано не только с неисправностью – часто причину можно определить и устранить самостоятельно.

Эксперты портала HowToGeek выделяют 10 причин, почему экран вашего ТВ может "мерцать – и как их исправить.

1. Свет в комнате конфликтует с телевизором

Иногда мерцание на экране вовсе не связано с самим телевизором, а вызвано освещением в комнате – лампы (светодиодные или люминесцентные), особенно если они подключены через диммер, способны создавать визуальный эффект мерцания.

Диагностика и лечение довольно просты – выключите свет и проверите, не мерцает ли телевизор. Если мерцание прекратится, возможно, нужно заменить источник света или расположение ТВ.

2. Включено функция сглаживания движения ("эффект мыльной оперы")

Функции вроде MotionFlow, TruMotion или похожие добавляют дополнительные кадры к видео, чтобы сгладить движение и создать более ясное изображение, однако не у всех ТВ это реализовано качественно – результатом могут быть искажения, "призраки", дрожание или мерцание картинки.

Выключение этих настроек часто решает проблему. Честно говоря, это стоит сделать в любом случае – сглаживание движения на практике полезно лишь при просмотре низкокачественных спортивных трансляций.

3. Несоответствие частоты обновления

Если источник видео (фильм, игра, устройство) выдает, например, 24 кадра в секунду, а телевизор работает в 60 Гц – это может приводить к артефактам, которые воспринимаются как мерцание.

4. Проблемы с HDMI‑кабелем или входом

Если кабель HDMI некачественный, повреждtн или плохо подключен – это может приводить к прерыванию сигнала, что проявляется как "мерцание".

Попробуйте заменить кабель и/или переключить вход на телевизоре

5. Динамические режимы яркости или эко-режимы

Многие ТВ используют датчик окружающего освещения для уменьшения/ увеличения яркости подсветки в зависимости от уровня освещения в комнате. Это экономит электроэнергию или улучшает контраст, используя метод, называемый "динамическим контрастом".

На старых или бюджетных моделях переход может быть резким, что вызывает визуальное мерцание. Попробуйте отключить в настройках телевизора такие функции, как "Eco Mode", "Auto Brightness", "Ambient Lighting Detection" или "Energy Saver" – это может помочь.

6. Нестабильность блока питания

Если блок питания телевизора начинает выходить из строя – это частая причина случайного мерцания, искажения изображения или даже затемнений. В данном случае поможет только ремонт или замена питания.

7. Включена технология "Black Frame Insertion" (вставка черных кадров)

Некоторые ТВ для повышения четкости движения вставляют "черные кадры" между основными. Эту технологию часто называют Black Frame Insertion. На современных топовых моделях это улучшает картинку, но на многих – делает ее бегучей, темной или "дрожащей".

Попробуйте отключить такие функции, как Black Frame Insertion или Dynamic Contrast. А если ваш телевизор позволяет управлять частотой подсветки с ШИМ, установите ее выше, чтобы уменьшить заметное мерцание.

8. Включен "Game Mode" (или, наоборот, выключен)

Большинство современных ТВ и мониторов имеют своего рода "игровой режим", при котором телевизор убирает эффекты постобработки и другие детали, чтобы уменьшить задержку ввода и сделать изображение более отзывчивым

Но при этом некоторые игры могут выдавать мерцающий или рваный кадр – особенно если частота кадров нестабильна. Попробуйте включать/отключать этот режим, чтобы проверить, исчезнет ли мерцание.

9. Дефекты панелей или устаревшие компоненты

Если вы перепробовали все настройки, а мерцание не уходит – возможно, виновата сама матрица, изношенные элементы или дефект внутри панели. В таком случае остаtтся либо ремонт с заменой частей (если есть смысл), либо покупка нового телевизора.

10. Возможно, проблема в глазах

Иногда мерцание видит только один человек – из-за особенностей восприятия: некоторым мерцание кажется резче, другие его просто не замечают. Если другим людям картинка кажется стабильной – возможно, дело не в ТВ.

В этом случае может помочь телевизор с более высокой частотой обновления или другая модель дисплея.

