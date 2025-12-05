Курс гривни к евро установлен на уровне 49,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,00 гривень за один евро, то есть гривня выросла на 23 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,08/42,11 грн/долл., а евро - 49,05/49,06 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 5 декабря снизился на 5 копеек и составлял 42,40 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,95 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составлял 49,50 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,90 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек и составлял 42,35 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составлял 49,55 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно будло по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,55 гривни за единицу иностранной валюты.

