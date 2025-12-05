Человек, который еще в сентябре руководил разведкой MI6, не верит в близкое мирное соглашение.

Российский диктатор Владимир Путин не планирует подписывать мир с Украиной, пока не превратит ее во вторую Беларусь. Вопросы территорий Кремль на самом деле не очень интересуют. Об этом в интервью Bloomberg рассказал бывший директор Британской секретной разведывательной службы MI6 Ричард Мур.

"В Великобритании мы имеем очень четкие взгляды на ведение этой войны и на то, как поддерживать украинцев. Наша ответственность заключается в том, чтобы донести точно то, о чем говорит разведка. Она говорит нам, например, что Путин не имеет никакого намерения заключать соглашение, что для него это вопрос не только территории, это о доминировании и превращении Украины в нечто, что выглядит достаточно похожим на ее соседа - Беларусь", - сказал он.

По мнению Мура, единственный способ добиться мира в Украине - это оказывать большее давление на Россию, чтобы заставить Путина договариваться о мире. Вместе с тем бывший разведчик убежден, что украинский президент Владимир Зеленский наоборот уже сейчас готов заключить соглашение.

"Он - что поразительно - в стремлении к миру готов де-факто отдать до 20% своей страны", - сказал Мур, очевидно, имея в виду уже оккупированные территории, которые как раз и составляют примерно 20% территории Украины.

По мнению бывшего руководителя MI6, Запад должен профинансировать производство оружия в Украине, поскольку Украина имеет незадействованные промышленные мощности, но ей не хватает финансирования, чтобы их загрузить.

"И есть возможность оказывать значительно большее давление на Путина внутри страны. Я не делаю вид, что это даст немедленные результаты. Мы должны быть терпеливыми. Мы должны быть готовыми выстоять. Я говорил об определяющей важности этого для западного альянса - о том, что мы не должны проиграть это соревнование воли", - сказал Мур.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что стратегия ВСУ заключается в сдерживании и истощении противника, недопущении его продвижения, удержании территорий и нанесении ударов в ближний тыл и вглубь РФ для подрыва ее оборонного и промышленного потенциала. При этом, по его словам, украинские силы имеют ресурсы для продолжения военных операций.

На днях бывший главком ВСУ Валерий Залужный написал статью, в которой заявил, что наиболее вероятным завершением российско-украинской войны станет ее многолетняя заморозка, которую обе стороны используют для подготовки к новому этапу противостояния. По его мнению, мир станет возможным только при совпадении военных, экономических и политических предпосылок, но предложенные Украине варианты соглашений каждый раз становятся менее выгодными.

