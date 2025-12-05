Отдавать нашу землю неприемлемо, поэтому мы боремся, - Сырский

Генерал отстаивает позицию, что сначала надо остановить боевые действия, перейти к прекращению огня, а потом без каких-либо условий вести переговоры.

Главнокомандующий Вооруженный сил Украины генерал Александр Сырский считает неприемлемым вариантом отказ от украинских территорий.

Об этом Сырский сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Наша главная миссия - защищать нашу землю, нашу страну и наше население", - сообщил Сырский во время интервью в подвале здания на востоке Украины. Точное место общения не раскрывается из соображений безопасности.

"Конечно, для нас неприемлемо просто отказаться от территории. Что это значит - отдать нашу территорию? Именно поэтому мы боремся. Поэтому, мы не отказываемся от нашей территории", - подчеркнул Сырский.

По его убеждению, в конце концов, все войны завершаются. Генерал выразил надежду, что когда закончится война, должен быть установлен справедливый мир для Украины.

"В моем понимании, справедливый мир - это мир без предпосылок, без сдачи территории. Это означает остановку вдоль текущей линии соприкосновения", - отметил Сырский.

Как уточнил генерал, речь идет о прекращении огня, а затем ведение переговоров без каких-либо условий.

Как сообщал УНИАН, администрация Дональда Трампа на протяжении всего года пытается остановить войну. Все это время неизменными самыми сложными вопросами остается прекращение огня и территории Украины.

В представленном Америкой проекте "мирного плана" из 28 пунктов в ноябре предлагалось признать официально за Россией оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области. В то же время оккупированные части Херсонщины и Запорожья оставить России.

После проведенных переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве и Майами был наработан новый проект мирного плана из 20 пунктов.

С этим новым планом американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф летали в Москву. Сейчас украинская делегация снова находится в США для дальнейших переговоров с американцами.

