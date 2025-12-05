Украина взяла на себя четкое обязательство отказаться от прайс-кэпов и перейти к полностью либерализованной модели рынка электроэнергии. Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская, комментируя длительную дискуссию о необходимости пересмотра механизмов ценового регулирования.

По ее словам, вопрос прайс-кепов остается предметом дискуссии еще с момента запуска нового рынка электроэнергии.

"Это очень длинная, на самом деле, уже дискуссия, которая продолжается еще с момента, еще с 19-го года, на самом деле", - напомнила эксперт.

Видео дня

Она подчеркнула, что рыночные механизмы несовместимы с любым типом ценовых ограничений: "Все просто. Украина должна иметь либерализованный рынок электроэнергии. На либерализованном рынке электроэнергии могут быть только рыночные механизмы. Что-то, что есть, имеет в своем названии ценовое ограничение... Это не является рыночным механизмом".

Верещинская отметила, что хотя существование прайс-кэпов в прошлом имело свои объективные причины, сегодня Украина движется в сторону евроинтеграции и должна соответствовать требованиям ЕС.

"Мы, например, как ассоциация, выступаем всегда за либерализацию и полную евроинтеграцию в энергетическом секторе. Поэтому, конечно, что мы уже давно говорим с регулятором о том, что надо избавиться от ценовых ограничений или, по крайней мере, установить их на столь высоком или низком уровне", - сказала она.

Эксперт обратила внимание, что нынешняя рамка ценовых ограничений фактически влияет на рыночную конкуренцию:

"Потому что эти новые ограничения есть минимальный прайс-кэп и есть максимальный прайс-кэп. Мы говорим о том, что эту рамку надо настолько расширить, чтобы она, по крайней мере, не так сильно влияла на рыночное взаимодействие между участниками".

Верещинская также подчеркнула, что отказ от прайс-кэпов не только рекомендация Еврокомиссии, но и обязательства Украины в рамках программы Ukraine Facility.

"Отказ от ценовых ограничений у нас также заложен и в план, который подвязан под "Ukraine Facility". Поэтому, собственно, Украина уже взяла на себя обязательства от них отказаться. Это произойдет", - подчеркнула она.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что ограничения на рынке электроэнергии, в частности предельные цены, остаются одним из ключевых факторов, влияющих на импорт и формирование цены в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: