Противники запрета утверждают, что он больше вредит местным жителям, чем утихомиривает туристов-дебоширов.

На фоне продолжающегося ужесточения правил отдыха на пляжах в Испании, в курортном городе Сольер на острове Майорка разразился настоящий политический скандал.

Как пишет Diario De Mallorca, городской совет Сольера планирует утвердить новое муниципальное постановление, регулирующее пребываение на пляжах. Этот документ содержит множество запретов, ограничений и штрафов, которые могут достигать 3000 евро.

Что именно хочет запретить горсовет Сольера

Среди прочего, новые правила запрещает любые игры на пляжах в пик сезона, упражнения или развлекательные мероприятия, "которые могут мешать" другим посетителям пляжа, как на песке, так и в воде, за пределами специально отведенных для этого мест (если таковые имеются). При этом под запрещенные "виды рекреации" также попал и нудизм.

Кроме того, документ запрещает использование радиоприемников, громкоговорителей и любых звуковоспроизводящих устройств, любые виды кемпинга или ночевок, разжигание костров, использование фейерверков, газовых баллончиков или легковоспламеняющихся жидкостей, а также распространение рекламы без разрешения муниципалитета.

Также постановление ограничивает использование прогулочных лодок в зонах купания, где, помимо спасательных лодок, будут разрешены только надувные лодки и матрасы.

Есть в документе присутствуют положения, которые ужесточают правила уборки и запрещают любые действия, загрязняющие песок, воду или места доступа. Среди прочего, на пляжах будет строго ограничено присутствие животных – в пик сезона там смогут находиться только собаки-поводыри и животные-спасатели. В межсезонье животные будут разрешены, но они должны быть на поводке и при необходимости в наморднике, а владельцы будут обязаны за ними убирать.

Политики разругались из-за нудистов на пляжах

Социалистическая группа в Сольере раскритиковала городской совет за его намерение продвинуть новый указ о правилах пользования пляжами. Согласно заявлению PSIB, социалисты считают эти меры "напоминанием о прошлом" и поэтому они намерены внести поправки с целью их "смягчения" или "переосмысления многих бессмысленных ограничений". Особенно партию огорчили запреты на игры и нудистов, пишет Majorca Daily Bulletin.

Как заявил представитель социалистической группы в совете Жауме Матеу, хотя партия и поддерживает необходимость введения правил пользования пляжами, они должен "способствовать сосуществованию и позволять всем наслаждаться пляжами, как туристам, так и жителям". Тем временем правила, предложенные советом правоцентристской Народной партии, "очень суровы, противоречат свободе и не учитывают реальное положение маленьких детей и семей в городе".

Другие ограничения на Майорке

Как сообщал УНИАН, летом 2025 года на Майорке ввели новые жесткие запреты, среди прочего запрещающие туристам покупать любые товары у уличных торговцев. За нарушение горе-отпускникам теперь грозят огромные штрафы.

В качестве причины введения жестких правил местные власти называют желание бороться с чрезмерным туризмом, в том числе утихомиривая буйных отдыхающих.

Впрочем, этим летом в своей борьбе на Майорке дошли до того, что на острове начал наблюдаться рост безработицы на фоне оттока туристов.

