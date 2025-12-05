В городе сейчас продолжаются бои в городской застройке.

Россияне способны бесперебойно и быстро получать необходимое логистическое обеспечение для продолжения давления на украинских защитников в районе Волчанска, потому что совсем рядом граница, откуда идет вся поддержка для оккупационных войск. Об этом военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил в эфире Суспільного.

Он отметил, что район вокруг Волчанска является проблемным участком фронта.

"Проблема удержания этих рубежей и позиций заключается в том, что у россиян там слишком короткое плечо логистического обеспечения, ведь от Волчанска до границы с РФ примерно 7 км. Враг может вовремя и почти бесперебойно получать все необходимое", - сказал Селезнев.

По его словам, российские оккупанты атакуют украинские позиции севернее реки Волчья, и враг пытается продвигаться, преодолевая реку в центральной части населенного пункта.

"Мы можем констатировать об устойчивом контроле над юго-восточными микрорайонами этого населенного пункта. Все остальные - это либо серая зона, либо зона, которая находится под устойчивым контролем российских оккупантов", - сказал эксперт.

Он пояснил, что у врага есть немало ресурсов для своевременного пополнения сил с целью продолжения давления на украинских защитников. В то же время, по его мнению, в Генеральном штабе осознают риски для Харькова в случае неудержания рубежей в Волчанске, потому что "это еще проходили весной 2022 года". Тогда враг с помощью ствольной артиллерии уничтожал северные районы областного центра:

"Допустить снова такую ситуацию недопустимо. Поэтому украинской армией оказывается эффективное сопротивление, и, несмотря на техническое и численное преимущество, враг не имеет возможности продвигаться вперед".

Эксперт напомнил, что бои в промышленной застройке являются наиболее сложными. Украинская армия до сих пор контролирует некоторые промышленные зоны в городе, в частности агрегатный завод. Враг не очень удачно пытается получить контроль над этим объектом. Украинские силы продолжают уверенно держать там определенные рубежи и позиции.

Как напомнил Селезнев, еще в мае 2024 года российский диктатор Владимир Путин поставил задачу создать так называемые "буферные зоны" на территории Украины, в том числе на Харьковщине. Этот замысел россиян до сих пор не воплотили.

"И вряд ли будет выполнен, потому что у врага физически не хватает ресурсов. Несмотря на то, что в рамках так называемой "СВО" враг сейчас задействует на поле боя 660 тысяч личного состава, даже такой силы врагу не хватает для того, чтобы быть эффективным на всех участках фронта, в том числе и на севере Харьковщины", - добавил Селезнев.

Ситуация в Волчанске

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, у российских захватчиков есть продвижение в Волчанске.

Оккупанты фактически разрушили Волчанск, но украинские защитники не сдаются и продолжают защищать защитные рубежи.

