Ему никогда не надоедает наслаждаться местной кухней, любоваться прекрасными видами и исследовать невероятную архитектуру.

Крис Д. Браун успел посетить 140 стран мира, и не собирается останавливаться в своих исследованиях новой культуры. В статье для Business Insider он рассказал, что из всех посещенных стран есть одна, в которую он возвращается как минимум раз в год последние 15 лет и до сих пор ею очарован. Это – Испания.

Он также рассказал, почему эта страна завоевала его сердце, и почему ему никогда не надоедает сюда приезжать.

Качество еды фантастическое.

"От вкуснейшей уличной еды до потрясающих ресторанов — испанская кухня никогда не разочаровывает", - говорит Крис.

В числе вкусностей, которые он обожает - пинчос — небольшие закуски, традиционные для Страны Басков на севере Испании, хильдас, маленькие шпажки с зелёными оливками, анчоусами и маринованным перцем гуиндилья, а также пимиентос де падрон (приготовленные перцы падрон). Его любимое пиво, Alhambra 1925, тоже испанское.

Погружение в историю

Одним из самых посещаемых туристических мест в Испании является Альгамбра, средневековый дворец и крепость в Гранаде, известный своей сложной архитектурой и исламским стилем. Крис особенно очарован "шепчущей галереей" в Зале Абенсеррахов: по сути, архитектура позволяет слышать шёпот с другой стороны зала.

Другие места, которые он рекомендует посетить, – это Музей королевы Софии в Мадриде, где хранится знаменитая картина Пикассо "Герника", и Музей мира Герники, где представлена ​​история бомбардировок города во время Гражданской войны в Испании.

Местные фестивали не имеют себе равных

Практически в каждом городе, поселке и деревне Испании ежегодно проводится фестиваль.

Его любимый - La Feria del Caballo (Конная ярмарка) в Херес-де-ла-Фронтера, который проводится каждый май на ярмарочной площади Гонсалес Онтория, и предлагает изобилие еды, напитков, танцев и программу конных мероприятий.

Ещё один интересный фестиваль - это Лас-Фальяс, который ежегодно проводится в марте в Валенсии. Сотни деревянных и папье-маше памятников, называемых файяс, возводятся по всему городу, а затем, в завершение фестиваля, их сжигают.

Доступный общественный транспорт

В таких городах, как Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья, общественный транспорт охватывает большую территорию и имеет разумные цены. Некоторые билеты на автобус в одну сторону стоят всего 1,50 евро.

"В свой последний визит в Валенсию я без проблем доехал на метро и автобусе до пляжа, а затем снова на метро и автобусе до Города искусств и наук — поездка от двери до двери без проблем", - делится он.

Любимый город в мире

Кроме того, отмечает Крис, в этой стране находится его любимый город в Европе, а может быть, и в мире — Севилья.

"От уличного искусства и фламенко на площади Испании до сквера и уникальной архитектуры – Севилья может предложить много. Но больше всего мне в городе нравятся его жители. Они одни из самых дружелюбных людей, которых я когда-либо встречал. Стоит мне посидеть там полчаса в баре или ресторане, и я ухожу оттуда с новыми друзьями", - делится он.

Ранее женщина, женщина, посетившая 100 стран, назвала свое любимое место - райские пляжи Мальдив и Бора-Бора во Французской Полинезии.

