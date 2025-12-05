Польский министр иностранных дел раскритиковал поведение обоих президентов - Украины и Польши.

Президенты Украины и Польши уклоняются от встречи друг с другом, несмотря на тесные союзнические отношения между странами. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью польскому изданию RMF раскритиковал обоих лидеров.

Как отмечает RMF, не так давно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что "требует симметрии" в отношениях с Украиной и "ожидает, что президент Владимир Зеленский выразит свою благодарность" полякам за полученную поддержку и сам приедет в Варшаву на встречу с ним. Также Навроцкий любит поднимать тему Волынской трагедии, в которой обвиняет украинцев.

Вместе с тем RMF напоминает, что Зеленский неоднократно публично благодарил Польшу за поддержку. Но с другой стороны президент Украины во время своих заграничных командировок регулярно пересекает территорию Польши, но до сих пор ни разу не встречался с новым польским президентом.

Именно такое поведение обоих политиков раскритиковал главный дипломат Польши.

"Такое назойливое вымогательство извинений, почестей в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение. Но с другой стороны, у президента Зеленского корона с головы не упала бы, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в Президентский дворец", - заявил Радослав Сикорский.

На замечание журналиста, что по правилам дипломатии новоизбранный президент посещает "старшего" коллегу, а не наоборот, Сикорский ответил, что в условиях войны действуют свои правила.

"Надеюсь, это не повод демонстрировать нашу неприязнь к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ", - добавил глава МИД Польши.

Политика Польши: последние новости

Как писал УНИАН, в Польше набирают обороты антиукраинские настроения. В частности фиксируется значительный рост количества случаев вербальной и физической агрессии против украинцев в Польше. Социологи предупреждают, что уже недалеко и до антиукраинских погромов.

При этом социологи говорят, что в значительной степени эти агрессивные настроения подогревают польские политики, которые оседлали волну правого популизма. По этому поводу публично возмущался даже премьер-министр Польши Дональд Туск.

