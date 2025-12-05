Анонсированные налоговые новации приведут к тому, что услуги в Украине подорожают, "теневая" экономика будет расти, а бизнес будет уезжать из страны, считает Анатолий Амелин.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе кредитования Украины объемом более 8 миллиардов долларов сроком на четыре года.

Впрочем, для получения этого кредита Украине необходимо пойти на ряд непопулярных шагов : ввести так называемый налог на OLX (налогообложение доходов, полученных с цифровых платформ), обязать ФОП, которые получают годовой доход более 1 миллиона гривен, платить НДС, и облагать налогом посылки из-за границы (сейчас НДС и пошлина уплачивается за пакеты стоимостью более 150 евро - этот порог планируется уменьшить).

Намерения провести эти реформы недавно подтвердил министр финансов Украины Сергей Марченко , который отметил, что предпринимателей изменения коснутся с 2027 года с переходным периодом, тогда как другие новации могут заработать уже в следующем году. В частности, средства от "налога на OLX" были учтены в доходной части госбюджета-2026.

Эти инициативы вызвали всплеск обсуждений в экспертном кругу - по мнению многих экспертов, введение этих реформ принесет больше вреда украинскому бизнесу и экономике, чем пользы. Впрочем, и деньги от МВФ нам очень нужны, учитывая неопределенность относительно будущего международного финансирования и непокрытый дефицит бюджета в более 60 миллиардов долларов на 2026-2027 годы.

Соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин в разговоре с УНИАН объяснил, почему анонсированные налоговые инициативы могут стать ударом по украинской экономике, и почему, по его мнению, инициатором этих противоречивых требований является не МВФ, а непосредственно украинская власть.

МВФ среди условий кредита для Украины требует введения так называемого налога на OLX, налогообложения посылок и, самое главное, введение НДС для ФОП. Как эти новации повлияют на экономику и граждан?

Это базируется на аналитике, которую готовит Минфин. Я не могу утверждать, что это требование именно МВФ. Это предложение Украины, на которое МВФ согласился.

Если мы говорим об НДС на малый и средний бизнес и "убийстве" упрощенной системы налогообложения - это убьет базу украинской экономики, потому что многие люди сегодня стали самозанятыми лицами. А главная задача государства, чтобы люди были самообеспечены и жили в благополучии.

Хочу напомнить, что до того как появилась "упрощенка" все эти люди работали в тени. Упрощенная система позволила их вывести в "белую" и это дало поступления в бюджет.

Такие вещи нельзя делать без анализа последствий. Надо сделать опрос, проводить глубинные интервью, моделирование. С тем кругом людей, с которыми я общался, вижу, что если будет введен НДС на ФОП, то им будет дешевле уйти в тень и рассчитываться кэшем, как это было раньше. Налоговая, фискалы это будут видеть и не будут возражать, потому что для них таким образом откроется возможность для коррупционных поступлений. Это же классика.

Экономическая теория гласит, что при повышении налогов поступления в бюджет растут только до определенного уровня, но потом они падают - потому что растет теневая экономика.

Когда мы говорим об НДС в торговле, малый и средний бизнес не имеет очень большой наценки на товаре. НДС убьет всю маржу (разницу между ценой продажи товара и его себестоимостью, - УНИАН), бизнесы начнут закрываться. А выигрывают крупные сети.

Поэтому мы теряем маленький и средний бизнес.

Как это повлияет на предоставление услуг простым людям?

Если мы введем НДС для поставщиков услуг - это юристы, консультанты, аудиторы, - то у них стоимость услуг вырастет дополнительно на 20 процентов, и у них не будет налогового кредита, ведь в их деятельности главным активом является мозг и время.

Если я что-то покупаю или продаю, то у меня есть возможность получить налоговый кредит (сумму НДС, на которую можно уменьшить свои налоговые обязательства, - УНИАН). Но если у меня нет расходов, из которых я могу сформировать этот кредит, тогда у меня это вкладывается в мою себестоимость продукции. Соответственно растет цена. Это будет влиять на инфляцию.

Для клиентов услуги будут стоить дороже - а это значит, что некоторые из них будут от этих услуг отказываться. В конце концов часть этих маленьких и средних предприятий сократится. Поэтому это очень большая ловушка для украинской экономики.

Чиновники и сторонники этих идей сравнивают, что похожие практики существуют в Европе. Что предусмотрено в ЕС, куда мы направляемся?

Европа к тому состоянию, в котором она есть сегодня, шла десятки лет. Когда они накопили богатство, тогда уже начали заниматься его перераспределением. Но сначала они создавали очень мягкие условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций и так далее.

Посмотрите на Европу и Америку сегодня. Покажите мне хотя бы один европейский Unicorn (Unicorn в экономике - это компания-стартап, которая получила рыночную оценку стоимости в размере более 1 миллиарда долларов, - УНИАН), который может конкурировать с американским. Там не существует нормальной технологической индустрии, нет нормальной креативной индустрии - они убили в себе дух предпринимательства. Сегодня Европа почти не имеет потенциала для роста.

Посмотрите отчет от бывшего председателя Европейского центрального банка и экс-премьер-министра Италии Марио Драги, который он делал для президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Драги прямо говорит, что Европа не имеет потенциала для наращивания производительности труда.

Почему они дошли до такой критической точки?

Потому что их система распределения благ создала условия, при которых невыгодно сегодня производить новую технологичную и современную продукцию именно в Европе. Старые компании, которые имеют большой "жирок", там как-то работают, почти в ноль, а новые компании там сегодня не открываются.

И мы хотим перенять эти практики в Украине... С НДС для ФОП понятно. Но что вы думаете по "налогу на OLX" Как вы оцениваете этот шаг и его реальное влияние на обычных украинцев ?

Чиновники, когда делают какие-то расчеты, почему-то считают, что это линейная зависимость: "Мы там сейчас видим определенный объем операций, сейчас мы включим какое-то там налогообложение, объем операций останется таким же, и мы это заберем в бюджет".

Никто не учитывает, что будут меняться модели поведения, что люди будут отказываться от этих заказов, что это станет дороже для них. И это приведет не к росту налоговых поступлений в бюджет, а, наоборот, к падению.

Я не видел ни одного расчета, который бы обосновал, почему именно это будет выгодно.

Потом Украина страдает и теряет инвестиции. Бизнес Украины выезжает в другие страны, потому что здесь нет возможности развиваться. А это все потому, что страной управляют чиновники, которые не имеют знаний и понимания, как работает экономика.

К чему людям стоит готовиться уже сейчас? Приведет ли это к росту цен на услуги (тех же сервисов такси и т.д.)?

Конечно, это будет прямая зависимость.

Есть ли шанс, что в процессе согласованияновой программы с МВФ эти требования могут смягчить или пересмотреть?

Я не хочу давать позитивные прогнозы. Я вижу, что с каждым шагом и новыми предложениями у нас ухудшается положение в стране. Я вижу статистику, что люди хотят уезжать, потому что, во-первых, не видят здесь свое будущее. Во-вторых, ухудшаются условия жизни, ведения бизнеса, падают доходы и так далее.

Какой, по вашему мнению, должна быть адекватная реакция власти?

Давайте будем честными, у МВФ единственное требование - это сокращение дефицита государственного бюджета. А это означает не только поднятие налогов там, где это будет непродуктивно - это означает уменьшение расходов.

Когда корпорация имеет большие проблемы в бизнесе, они разрабатывают антикризисный план по сокращению непроизводительных расходов. Поэтому надо начинать с себя, надо сокращать, я считаю, минимум на 70% государственный аппарат с точки зрения учреждений и с точки зрения людей, которые там работают. Максимальная цифровизация процессов, услуг - даже с использованием искусственного интеллекта.

Нам не нужно столько чиновников. Более того, большая часть государственных функций, которые у нас есть, осталась от Советского Союза, где, напомню, главным бенефициаром была коммунистическая партия. То есть мы живем в современной либеральной Украине, но процессы, которые у нас выполняются, продолжают быть потомком коммунистической партии и их идеологии и идей. Мы не перезагрузили систему управления страны, мы до сих пор продолжаем жить в УССР, но с новыми названиями институтов.

Поэтому надо начинать с переформирования государственного аппарата, сокращать расходы, создавать условия, чтобы бизнес развивался именно в этой стране даже во время войны. Израиль нам в качестве примера.

Как бы вы в этом контексте оценили программы вроде "Национального кэшбека" и "Зимней поддержки"?

Это популизм. Убиваем экономику, распределяем больше через бюджет для того, чтобы получить дополнительные электоральные баллы на следующих выборах. Это убивает страну, обычные люди будут выезжать.

справка Анатолий Амелин экономист, соучредитель и директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин – экономист, соучредитель и директор экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Окончил Донецкий технический университет, Международный университет финансов. Получил степень магистра бизнес-управления (MBA) в области международной экономики в Международном институте менеджмента. Прошел обучение по проектному менеджменту в Школе экономики KU Leuven (Бельгия), в Аспенском институте, в Украинской школе политических студий. Ранее работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, занимал должность председателя Координационного совета Ассоциации выпускников "Аспен-Украина".

