Индийская журналистка рассказала Путину, что русскоязычные украинцы на востоке Украины были шокированы тем, что по ним летят ракеты из РФ.

Российский диктатор Владимир Путин уклонился от прямого ответа на вопрос индийской журналистки, которая попросила его объяснить российские удары по востоку Украины, где большинство людей - русскоязычные и, по ее словам, всегда "любили Россию". Об этом сообщает Агентство. Новости.

Журналистка телеканала India Today Гита Мохан обратилась к Путину во время интервью, которое он дал накануне своего визита в Индию.

"Я ездила в Донецк, Луганск, Херсон, и большинство людей действительно разговаривают по-русски. Они были очень разочарованы, что на востоке Украины Киев запретил этот язык. Но они также были шокированы, что Путин делает с ними: "Мы - его народ". Многие женщины, с которыми я разговаривала, были шокированы. Что вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи на самом деле в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной?" - спросила журналистка.

"Я не понял вопрос. Шокированы чем?" - сказал в ответ российский правитель.

Мохан объяснила еще раз свой вопрос:

"Люди, с которыми я встречалась, были шокированы, что была начата операция, во время которой были уничтожены их дома. Они жили на востоке Украины, они всегда любили Россию, русский народ, они были сами русскоязычные".

На что Путин повторил лживый пропагандистский тезис, что Россия "вынуждена была" помочь той части Донбасса, которая не находилась под контролем Украины и которую Украина якобы "уничтожала".

"Ответ очень прост. Они жили в той части Украины, в той части Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевской власти. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под контролем Киева, уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости", - сказал он.

Российский президент добавил, что РФ "предоставила людям возможность высказаться на открытом референдуме":

"Кто считал целесообразным быть вместе с Россией, он за это проголосовал. Кто нет - он мог спокойно уехать на другие части украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали".

Визит Путина в Индию: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, недавно стало известно, что во время своего визита в Индию 4-5 декабря Путин намерен обсуждать международные вопросы. По информации МИД Индии, диктатор должен провести переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а также отдельную встречу с президентом Индии Драупади Мурму. В Кремле отметили, что стороны подпишут ряд межправительственных и коммерческих документов.

Bloomberg писал, что Индия намерена заключить крупную оружейную сделку с РФ во время визита Путина. По данным источников издания, в рамках соглашения о стратегическом партнерстве планируется обсудить закупки истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

