Украина является важнейшим приоритетом Швеции в сфере внешней политики, подчеркнул министр международного развития.

Швеция в течение ближайших лет поэтапно прекратит предоставление помощи пяти странам и направит эти средства на увеличение поддержки Украины.

Об этом сообщило шведское правительство, пишет Reuters.

Министр международного развития и внешней торговли Бенжамин Доуса заявил, что страна планирует свернуть помощь Зимбабве, Танзании, Мозамбику, Либерии и Боливии.

"Украина - важнейший приоритет Швеции в сфере внешней политики и политики развития, и поэтому правительство увеличит помощь Украине минимум до 10 миллиардов крон (1,06 млрд долларов) в 2026 году", - цитирует издание министра.

По его словам, эти меры позволят в течение следующих двух лет высвободить более 2 миллиардов крон (около 212,7 миллиона долларов), которые можно будет переориентировать на Украину, в частности на проекты по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Швеция уже сократила помощь более чем 10 странам после прихода нынешнего правительства в 2022 году, в частности Буркина-Фасо и Мали.

Страна - крупный донор развития и гуманитарной помощи: в течение последних трех лет годовой бюджет составлял 56 миллиардов крон или почти 6 млрд долларов. Правительство заявило, что на 2026-2028 годы эта сумма будет уменьшена до 53 миллиардов крон или около 5,6 млрд долларов в год, а расходы - перераспределены, в частности часть средств будет направлена на покрытие расходов, связанных с иммиграцией и репатриацией мигрантов.

Международная помощь Украине - последние новости

Комиссар Европейского Союза по вопросам экономики Валдис Домбровскис призвал европейских партнеров предоставить Украине финансовую поддержку, что позволит укрепить собственную безопасность стран-членов блока.

Сама Бельгия отклоняет новое юридическое предложение Евросоюза по использованию замороженных российских активов для обеспечения кредита Украине. Последние заявления Бельгии могут побудить чиновников тщательнее рассмотреть другие варианты финансирования.

Еврокомиссия также предложила, чтобы страны предоставили Украине миллиардные гранты, или чтобы блок коллективно взял на себя общий долг для обеспечения займа.

