В Кабмине рассчитывают, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года.

Кабинет Министров утвердил и направляет в Верховную Раду проект закона, который внедряет новые контракты для военнослужащих, в частности он гарантирует четкие сроки службы и повышение выплат. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других.

"Срок контрактов - от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2-5 лет. Ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях", - отметил министр.

Новые контракты, как отметил Шмыгаль, смогут заключить граждане, находящиеся в запасе, а также резервисты, мобилизованные военнослужащие.

Он добавил, что воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить его на новых условиях.

"Ожидаем оперативного принятия законопроекта народными депутатами. Рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года", - подчеркнул министр.

Военные контракты в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на будущее после окончания войны рассматриваются различные форматы контрактов, чтобы ныне мобилизованные военные могли перейти на контрактную службу.

Он отметил, что рассматриваются контракты на такие периоды как один год, два, три, четыре, пять.

Как отметил Зеленский, он не хотел бы уменьшения личного состава Вооруженных сил Украины после окончания войны или после введения режима прекращения огня.

