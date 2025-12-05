Поклонники уже оставили дуэту множество комплиментов.

Украинская электро-фолк музыкальная группа ONUKA вместе с The Maneken выпустили совместный трек под названием "DZERKALO".

Премьера состоялась в четверг, 4 декабря. Вокалистка группы Наталья Жижченко рассказала в своем Instagram-канале, что песня является их рефлексией на страшные события, происходящие вокруг. В то же время трек можно назвать лирическим и откровенным разговором с собой:

"О том, как хочется наконец выдохнуть, отключиться от информационного давления и просто упасть от усталости".

Напомним, что Жижченко с Евгением Филатовым женаты с 2016 года. Работа над проектом ONUKA началась летом 2013-го, его соавтором также был лидер "The Maneken".

Восторженные комментарии поклонников собрала не только сама песня, но и дуэт Натальи и Евгения. Слушатели отметили, что они очень хорошо смотрятся в кадре:

"Как же здорово, что Ната и Евгений нашли друг друга и творят вместе, вдохновляются друг другом и дарят нам такую красоту - совместное творчество, которое полно любви. Спасибо".

"Вас обоих всегда мало!".

"Шикарное звучание, спасибо за ваше совместное творчество!".

"️Какой невероятный кайф! Спасибо вам большое, вы очаровательны".

