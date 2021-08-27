Мальчик в критическом состоянии.

Медики областной детской больницы Черкасс спасают жизнь мальчика 2014 года рождения со следами нечеловеческих пыток. У него растерзано лицо и оторвана часть полового органа.

Об этом в Facebook сообщил депутат Черкасского областного совета Олег Петренко.

Пострадавшего без сознания нашли на территории частного двора недалеко от местного парка, где местные жители часто гуляют с детьми.

Петренко отметил, что спасти ребенка "шансов мало" – он в критическом состоянии.

Читайте такжеВ Китае загорелся небоскреб на 419 квартир (видео)Медики диагностировали у мальчика гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет.

По предварительной информации, 7-летний мальчик пролежал без сознания несколько дней.

Петренко уточнил, что двор, где нашли пострадавшего, принадлежит "проблемной" пожилой паре, у которых еще не так давно изъяли 15 среднеазиатских овчарок (алабаев). После чего они снова завели много собак.

Другие детали депутат не раскрывает.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка - ноль. Родители к ребенку не приходили", – сказал в комментарии 18000 директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

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Автор: Иван Бойко