5 странных, но полезных гаджетов, которые можно подключить к USB-C порту MacBook

Эти аксессуары – хороший пример того, как обычный ноутбук можно превратить в уютное и адаптированное под ваши привычки рабочее пространство.

Ваш MacBook может делать гораздо больше, чем просто заряжать телефон или подключать внешний диск. USB-C давно превратился в универсальную точку расширения – и некоторые гаджеты используют его самым неожиданным образом.

Издание BGR рассказало о 5 нестандартных USB-C аксессуарах, которые придадут вашему рабочему месту больше комфорта и функциональности. И главное – все они действительно полезны, хотя на первый взгляд могут показаться странными.

MuteMe Mini – физическая кнопка для отключения микрофона

Видео дня

Этот маленький гаджет должен быть в арсенале каждого, кто хоть раз попадал в неловкую ситуацию на видеозвонке.

MuteMe Mini работает как кнопка Mute ("Приглушить"). Когда нужно срочно выключить звук, вы не ищете мышку, вкладку, меню – а просто нажимаете кнопку пальцем, и микрофон моментально глушится. Вдобавок устройство подсвечивается во время использования, чтобы окружающие понимали, что вы на звонке

litogo USB-C Fairy Lights – светодиодная гирлянда

Эти мини-лампочки подключаются прямо к MacBook и потребляют минимум энергии, создавая мягкое теплое сияние (также есть варианты и с холодным светом). Также можно регулировать яркость и питать их от батарейок, если не хотите использовать USB-C.

Обычно о таких вещах не думаешь, но ставишь один раз – и уже не хочешь выключать.

Audiofina USB-C Flash Drive Pen – ручка, флешка и стилус в одном

Это тот случай, когда обычная канцелярская ручка вдруг становится мини-гаджетом. Разработчик встроил в нее USB-C флеш-накопитель, так что вы буквально носите с собой резервную копию файлов в кармане. Кроме того, устройство работает как стилус для планшетов.

Что касается функциональности, то скорость чтения флешки достигает 130 МБ/с, а скорость записи – до 50 Мбит/с. Кроме того, он оснащен адаптером Type-C-USB-A, что делает устройство совместимым с USB-A интерфейсами традиционных компьютеров и других девайсов.

Perixx PERIPAD – цифровая панель

MacBook прекрасен, но отсутствие цифрового блока иногда превращается в мучение – особенно если вы работаете с Excel, сметами, бухгалтерией или постоянно вводите цифры.

Perixx PERIPAD подключается к любому USB-C порту и предоставляет привычный 19-клавишный блок, который работает как часть основной клавиатуры. Как бонус идут два USB-A порта, через которые можно подключить мышку, флешку или клавиатуру.

AOZITA Mini USB-C LED – мини-RGB светильник

Миниатюрный LED-светильник, который светится, как только вы вставляете его в ноутбук. Выдает яркое RGB-свечение, работает без кнопок и настроек – просто вставили, и стол стал ярче и атмосфернее.

Можно использовать как ночник, акцентное освещение, подсветку для стримов или просто как маленький декоративный элемент, который радует глаз.

Ранее УНИАН рассказывал, что за такой разъем USB-B и почему некоторой технике без него никуда. Хотя сегодня в основном используются USB-A и USB-C, USB-B все еще актуален, просто он не так популярен.

Также рассказывали, почему вам стоит отказаться от привычки подключать телефон к USB-порту автомобиля:

Вас также могут заинтересовать новости: