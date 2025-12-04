Следующий выпуск "Холостяка" выйдет уже в пятницу в 19:00 / коллаж УНИАН, скриншоты

Появились новые подробности того, что ждет зрителей в 8-м выпуске 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.

"Холостяк" 2025 8 выпуск - анонс

"Восьмой выпуск "Холостяка": неделя языков любви. Героини и Тарас будут исследовать, как по-разному можно говорить о любви - через подарки, прикосновения, слова, действия и время, прожитое вместе. Это неделя, которая покажет, кто из девушек сможет "заговорить" на том языке, на котором Тарас действительно слышит", - заинтриговали создатели проекта в новом анонсе шоу.

В частности, в выпуске каждая участница вслепую выберет ту, которой должна будет подготовить подарок до церемонии роз, а Цымбалюк на первом свидании определится с языком любви, который ему ближе всего, и две девушки выучат фрагмент румбы.

Видео дня
/ фото instagram.com/holostyakstb

Второе свидание этого выпуска будет посвящено прогулке по местам, которые много значат для Тараса.

/ фото instagram.com/holostyakstb

Кроме того, зрителям обещают поцелуй, который заставит "Холостяка" забыть обо всем мире.

Напомним, ранее в прошлом выпуске Тарас Цымбалюк не появился на церемонии роз и напугал участниц.

