Новый выпуск будет посвящен языкам любви.

Появились новые подробности того, что ждет зрителей в 8-м выпуске 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого является украинский актер Тарас Цымбалюк.

"Холостяк" 2025 8 выпуск - анонс

"Восьмой выпуск "Холостяка": неделя языков любви. Героини и Тарас будут исследовать, как по-разному можно говорить о любви - через подарки, прикосновения, слова, действия и время, прожитое вместе. Это неделя, которая покажет, кто из девушек сможет "заговорить" на том языке, на котором Тарас действительно слышит", - заинтриговали создатели проекта в новом анонсе шоу.

В частности, в выпуске каждая участница вслепую выберет ту, которой должна будет подготовить подарок до церемонии роз, а Цымбалюк на первом свидании определится с языком любви, который ему ближе всего, и две девушки выучат фрагмент румбы.

Второе свидание этого выпуска будет посвящено прогулке по местам, которые много значат для Тараса.

Кроме того, зрителям обещают поцелуй, который заставит "Холостяка" забыть обо всем мире.

Напомним, ранее в прошлом выпуске Тарас Цымбалюк не появился на церемонии роз и напугал участниц.

