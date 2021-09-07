Неродных бабушку и дедушку ребенка, который так и не пришел в себя после ужасных травм, держат под стражей.

Неродные бабушка и дедушка истерзанного мальчика, который позавчера умер в Черкассах, разводили собак. Сейчас супруги находятся под арестом, их подозревают в том, что они оставили ребенка в опасности и без помощи. Собаки супругов закрыты в доме, к ним никто не приходит и они голодают.

Об этом изданию "Обо всем" рассказал сосед бабушки и дедушки умершего мальчика.

По словам мужчины, который пожелал сохранить анонимность, собаки "грызут друг друга". В доме примерно десять животных, которые уже несколько дней сидят без еды. Сосед заглядывал в окна и видел травмированного пса, у которого было надорвано ухо.

"Я прошлой ночью услышал их лай с воем. Решил посмотреть, что там такое. И когда светил в окно, то они выскочили и я увидел, что у одной собаки ухо надорвано или погрызено, в крови. Не думаю, что показалось", - рассказал изданию мужчина.

Он отметил, что у него "болит душа" за животных, потому что они скребутся в окна и громко лают. Однако никто не приходит в дом арестованных мужчины и женщины, а посторонним лицам заходить в чужой дом запрещает закон.

Читайте такжеРезня и поджог: раскрыты подробности убийства матери и ребенка в Житомире (видео)Как сообщал УНИАН, бабушку ребенка, которая так и не вышла из комы, взяли под стражу 31 августа. А неродного дедушку замученного мальчика арестовали 4 сентября. Из этого можно предположить, что собаки голодают примерно 3 дня, но кормили ли их до этого - не известно.

После того как замученного мальчика из Черкасс не стало, его родная бабушка рассказала, как над ним издевались родители. Жители города мучительно отреагировали на смерть ребенка они несут к дому, где жил мальчик, игрушки, цветы и записки.

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Автор: Полина Кузенко