6 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день одного из самых почитаемых святых - святителя Николая. Эта дата с давних времен окружена особым уважением, традициями и приметами, а также имеет свои запреты. Что принято делать в этот день, а также праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- Какой православный праздник сегодня в старом календаре
- О чем просят в молитвах 6 декабря, что можно и что нельзя делать сегодня
- Приметы на 6 декабря
Какой сегодня церковный праздник в Украине
Православные христиане 6 декабря (19 декабря - дата по старому стилю) вспоминают святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и одного из самых почитаемых чудотворцев.
Николай Угодник жил в III-IV веках, был родом из богатой семьи и рано выбрал путь служения Богу - раздал наследство бедным, посвятил себя церковному служению и получил сан архиепископа. Его жизнь была примером глубокой веры, считается, что за это святитель обрел дар творить чудеса.
О чудесах святого ходит множество историй: как-то он воскресил моряка, погибшего во время шторма, и спас трех девушек, которым грозила позорная участь - подбросил им мешочки с золотом в качестве приданого. С этим случаем и связывают традицию дарить подарки детям в день памяти святого, а сам образ Николая часто ассоциируют с прообразом Санта-Клауса. Ранее мы подробно рассказывали, как отмечают День святого Николая и о его главных запретах.
Какой православный праздник сегодня в старом календаре
6 декабря по юлианскому календарю православная церковь вспоминает святителя Амфилохия, епископа Иконийского - ранее мы также подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.
О чем просят в молитвах 6 декабря, что можно и что нельзя делать сегодня
К Николаю Чудотворцу обращаются с самыми разными просьбами: молят исцелить от болезней, послать удачу в делах, финансовой стабильности, защиту в пути, просят удачного брака, легких родов и счастья для детей. Николая почитают как покровителя путешественников, моряков, детей и тех, кто оказался в несправедливых обстоятельствах. Считается, что святитель слышит каждого, кто молится искренне.
В народе святого называют "вторым после Бога заступником" и верят, что именно в это время он спускается с небес, чтобы пройтись по земле. Сам праздник так и называют - Николая, или Никола Зимний. Считается, что святой защищает дома от стужи, покровительствует животным, пчеловодству и земледелию
В народной традиции праздник отмечают очень широко: пекут хлеб, пироги, часть угощений раздают нуждающимся.
Что еще нужно сделать на Николая:
- угощать детей сладостями;
- дарить подарки друг другу - щедрость воздастся;
- отдавать долги - чтобы получить благословение;
- незамужним девушкам - заказать молебен о счастливом замужестве.
День считается временем примирения.
Продолжается Рождественский пост - в этот день разрешены блюда с растительным маслом, рыба и немного вина.
Церковь в это праздник, как и в другой день, напоминает: недопустимы сквернословие, ругань, ссоры, сплетни, а также жадность, зависть, лень и отчаяние. Категорически запрещено обижать детей, стариков и невинных, отказывать в помощи или милостыне.
По народным приметам сегодня нельзя грустить - хандра притянет сильные морозы, и наказывать и ругать детей. Под запретом - уборка, рукоделие, так как можно отвадить удачу из дома. Нельзя ни брать, ни давать деньги в долг - напротив, все ранее взятые обязательства нужно исполнить, тогда весь год не будет проблем.
Приметы на 6 декабря
По природе и погоде дня судят о зиме и даже будущей весне:
- небо ясное, без облаков - будет резкое похолодание;
- ясный месяц в ночь на 6 декабря - ударит мороз;
- пошел мелкий снег - жди дождь 6 июня;
- розоватые кольца вокруг луны - будет стужа;
- сильный мороз сегодня - к непогоде в мае.
С Николы Зимнего начинаются трескучие никольские морозы. Но согласно примете, чем холоднее сегодня, тем больше удачи и достатка принесет грядущий год.