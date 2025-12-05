Православный праздник сегодня - один из самых любимых у детей.

6 декабря по новому церковному календарю в Украине отмечают день одного из самых почитаемых святых - святителя Николая. Эта дата с давних времен окружена особым уважением, традициями и приметами, а также имеет свои запреты. Что принято делать в этот день, а также праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Православные христиане 6 декабря (19 декабря - дата по старому стилю) вспоминают святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и одного из самых почитаемых чудотворцев.

Николай Угодник жил в III-IV веках, был родом из богатой семьи и рано выбрал путь служения Богу - раздал наследство бедным, посвятил себя церковному служению и получил сан архиепископа. Его жизнь была примером глубокой веры, считается, что за это святитель обрел дар творить чудеса.

О чудесах святого ходит множество историй: как-то он воскресил моряка, погибшего во время шторма, и спас трех девушек, которым грозила позорная участь - подбросил им мешочки с золотом в качестве приданого. С этим случаем и связывают традицию дарить подарки детям в день памяти святого, а сам образ Николая часто ассоциируют с прообразом Санта-Клауса. Ранее мы подробно рассказывали, как отмечают День святого Николая и о его главных запретах.

Какой православный праздник сегодня в старом календаре

6 декабря по юлианскому календарю православная церковь вспоминает святителя Амфилохия, епископа Иконийского - ранее мы также подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

О чем просят в молитвах 6 декабря, что можно и что нельзя делать сегодня

К Николаю Чудотворцу обращаются с самыми разными просьбами: молят исцелить от болезней, послать удачу в делах, финансовой стабильности, защиту в пути, просят удачного брака, легких родов и счастья для детей. Николая почитают как покровителя путешественников, моряков, детей и тех, кто оказался в несправедливых обстоятельствах. Считается, что святитель слышит каждого, кто молится искренне.

В народе святого называют "вторым после Бога заступником" и верят, что именно в это время он спускается с небес, чтобы пройтись по земле. Сам праздник так и называют - Николая, или Никола Зимний. Считается, что святой защищает дома от стужи, покровительствует животным, пчеловодству и земледелию

В народной традиции праздник отмечают очень широко: пекут хлеб, пироги, часть угощений раздают нуждающимся.

Что еще нужно сделать на Николая:

угощать детей сладостями;

дарить подарки друг другу - щедрость воздастся;

отдавать долги - чтобы получить благословение;

незамужним девушкам - заказать молебен о счастливом замужестве.

День считается временем примирения.

Продолжается Рождественский пост - в этот день разрешены блюда с растительным маслом, рыба и немного вина.

Церковь в это праздник, как и в другой день, напоминает: недопустимы сквернословие, ругань, ссоры, сплетни, а также жадность, зависть, лень и отчаяние. Категорически запрещено обижать детей, стариков и невинных, отказывать в помощи или милостыне.

По народным приметам сегодня нельзя грустить - хандра притянет сильные морозы, и наказывать и ругать детей. Под запретом - уборка, рукоделие, так как можно отвадить удачу из дома. Нельзя ни брать, ни давать деньги в долг - напротив, все ранее взятые обязательства нужно исполнить, тогда весь год не будет проблем.

Приметы на 6 декабря

По природе и погоде дня судят о зиме и даже будущей весне:

небо ясное, без облаков - будет резкое похолодание;

ясный месяц в ночь на 6 декабря - ударит мороз;

пошел мелкий снег - жди дождь 6 июня;

розоватые кольца вокруг луны - будет стужа;

сильный мороз сегодня - к непогоде в мае.

С Николы Зимнего начинаются трескучие никольские морозы. Но согласно примете, чем холоднее сегодня, тем больше удачи и достатка принесет грядущий год.

