Ребенка не стало 5 сентября, до этого у него начали сказать органы.

Изувеченный мальчик из Черкасс, которого могли пытать, умер в больнице. 7-летний Андрей был госпитализирован с ужасными травмами и повреждениями. Ребенок находился в терминальной коме.

О смерти мальчика изданию "Обо всем" сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

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Мальчик умер 5 сентября, в 18:10, сказал Кондрацкий.

В причастности к травмированию ребенка правоохранители подозревают неродную бабушку мальчика. Сейчас она находится в СИЗО.

Пытки мальчика из Черкасс - что известно

Автор: Полина Кузенко