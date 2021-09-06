Изувеченный мальчик из Черкасс, которого могли пытать, умер в больнице. 7-летний Андрей был госпитализирован с ужасными травмами и повреждениями. Ребенок находился в терминальной коме.
О смерти мальчика изданию "Обо всем" сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.
Читайте такжеХарьковчанка три месяца не выпускала дочь из квартирыМедики боролись за жизнь 7-летнего мальчика две недели. У него была черепно-мозговая травма и многочисленные увечья, которые вызвали слезы даже у врачей. Ребенок имел пролежни, у него были надорваны ухо, губа и половой орган. Также сообщалось, что на теле мальчика были следы от окурков.
Мальчик умер 5 сентября, в 18:10, сказал Кондрацкий.
В причастности к травмированию ребенка правоохранители подозревают неродную бабушку мальчика. Сейчас она находится в СИЗО.
Пытки мальчика из Черкасс - что известно
- 24 августа в Черкассах госпитализировали с признаками мозговой комы третьей степени травмированного семилетнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка гематому головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши. Кроме того, на теле обнаружили следы ожогов от сигарет.
- По предварительной информации, 7-летний мальчик пролежал без сознания несколько дней.
- По данному факту прокуратура возбудила два уголовных производства: по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
- 25 августа в больнице сообщили о состоянии ребенка и отметили, что жизнь мальчика поддерживали препараты и аппараты.
- Впоследствии стало известно, до пыток шестилетнего мальчика в Черкассах может быть причастна его неродная бабушка. Несмотря на то, что она говорит другую версию - якобы мальчик упал с кучи кирпича, веры этим словам не было.
- Бабушки мальчика объявили подозрение при осмотре ребенка эксперты, в частности, обнаружили убойную рану головы. После этого отец шестилетнего мальчика из Черкасс сделал неожиданное заявление, но сказал, что пыток не было.
- 30 августа у замученного семьей ребенка из Черкасс начали отказывать органы.
- Впоследствии депутат указал на странное поведение родителей и полиции и раскрыл новые детали пытки ребенка в Черкассах.
- 31 августа суд в закрытом режиме решил судьбу бабушки замученного мальчика из Черкасс, женщину взяли под стражу на два месяца. После этого она озвучила новую версию травмирование ребенка.
- После этого врачи продолжили борьбу за жизнь ребенка. 5 августа в сюжете ТСН сообщалось, что у мальчика начали отказывать органы. Ребенок так и не выходил из комы.